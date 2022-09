Quel bilan pour le jardin économe en eau de Nancy après un été de sécheresse ?

Le pari du jardin Alexandre Godron a-t-il été réussi à Nancy ? Ce jardin a été profondément remanié en 2021 derrière le muséum aquarium de Nancy pour devenir une sorte de laboratoire à ciel ouvert. L'idée est de proposer un jardin prêt à supporter les nouveaux enjeux climatiques comme les fortes chaleurs et le manque d'eau.

Les allées d'herbe ont souffert du piétinement et de la sécheresse mais au coeur des massifs, les plantes vont bien, notamment celles qui poussent sur des graviers comme l'explique Pierre Didierjean, le directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy : "on peut avoir des plantes et avec un superbe développement [...] On a remblayé avec 15 centimètres de graviers et la plante va chercher en profondeur l'humidité". Ca fonctionne, les plants sont verts malgré un seul arrosage en quasiment deux ans sur cette partie. Il faut dire aussi que les variétés ont été choisies pour s'adapter au mieux.

Un paillage en laine de moutons

Dans la partie potager, les haricots souffrent mais les tomates qui n'ont plus été arrosées depuis le 15 aout sont encore en forme grâce à un essai qui a fonctionné : "on a le paillage avec la laine de nos moutons de l'espace animalier. La laine joue le rôle d'une éponge donc dès l'instant qu'il va pleuvoir un petit peu, cela va retenir l'eau".

La consommation d'eau du jardin Godron sera dévoilée en fin d'année. Les parcs et jardins qui font beaucoup d'efforts d'économies d'eau. Pour mémoire, une cinquantaine de bacs sont retirés des rues pour économiser les ressources.