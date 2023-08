Quel bilan un an après la mise en place de nurseries marines à Frontignan ?

De plus en plus de poissons naissent dans le port de Frontignan. Cela s'explique, par les 17 modules imitant des oursins et des roselières, qui servent de nurseries marines. Leurs buts : offrir un habitat protégé à ces animaux marins, qui ensuite, entament leur reproduction. Ces modules ont été installés au moment de la rénovation du port, il y a un peu plus d'un an.

Déjà deux comptages ont été effectué, le premier en août 2022, et le second en juin dernier, pour suivre l'évolution de la reproduction des poissons. " On a observé des bébés poissons d'oblades, de sars, de loups. On a vu effectivement beaucoup, beaucoup de poissons jeunes, ainsi que des espèces diversifiées, mais aussi des poissons aux stades adultes. C'est un bilan très, très positif ", confie Stéphanie Brunel, responsable du suivi scientifique des nurseries marines sur le port de Frontignan.

Un prochain comptage a déjà été programmé : " La suite, c'est de voir effectivement l'évolution dans le temps. Là, il va y avoir un autre suivi cet automne pour voir d'autres espèces, et aussi l'impact au niveau de la densité des poissons. En espérant que l'effet de nurseries va se mettre en place".

