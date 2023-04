Quelle est cette tortue qui s'est échouée au Croisic ?

La petite tortue de mer qui s'est échouée sur la plage de Castouillet, au Croisic, a été aperçue une première fois ce samedi 15 avril dans le chenal du Croisic. Puis, donc, ce sont des promeneurs qui ont alerté l'Océarium quand ils l'ont découverte sur le sable.

Les premiers soins avant son transfert à La Rochelle

Comme elle semblait un peu affaiblie, les soigneurs lui ont d'abord nettoyé les yeux et ils ont hydraté sa carapace avant de l'emmener à l'Océarium où elle se repose avant d'être transférée, ce jeudi, au Centre d’études et de soins des tortues marines de La Rochelle.

Une tortue Caouane

Il s'agit d'une tortue Caouane, l'espèce la plus répandue dans les mers du globe. Elle vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien mais aussi en Méditerranée. "Elle est omnivore et se nourrit aussi bien de poissons que de coquillages, et même de méduses dont elle raffole" précise l'Océarium. C'est une espèce menacée. Celle du Croisic est âgée de trois ans environ.