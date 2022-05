Quelles mesures des pollutions pour le trafic maritime ?

La plupart des paquebots de croisières sont neufs et équipés de Scrubbers ou de pots catalytiques, certains encore fonctionnent au GNL, même choses pour certains bateaux de compagnies de transport maritime qui desservent l’île au quotidien. Mais ce n’est pas le cas de tous bateaux qui ne sont pas tous neufs, sur les ports de Corse on constate trop souvent des fumées noires s’échappant des cheminées. Pour exemple le Mein Schiff 2 qui était cette semaine en escale à Ajaccio a été sanctionné le mois passé pour rejet excessif de soufre dans le port de Marseille en 2018, depuis la compagnie Tui Cruises affirme avoir équipé ce bateau de filtrations conformes. En attendant que toutes les flottes soient à la page en matière d’émissions polluantes, l’association le Garde d’Ajaccio réclame des contrôles, Murielle Segondy propose l’utilisation de drones :

Inquiétude dans la population

« Des mesures sont actuellement en cours réalisée par Qualitair, mais effectivement il faut du temps. C'est vrai que de plus en plus les citoyens se plaignent de voir encore des gros panaches de fumée noire qui s'écroule sur Ajaccio. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de connaître la qualité, la teneur en soufre des carburants qui sont brûlés à bord par les navires. On a vu dernièrement, la semaine dernière, un paquebot de croisière qui a bien fumé au départ ».

Un drone pour mesurer les fumées

« Sur le continent Toulon, Marseille, ils ont mis des mesures en place qui sont très sévères, les carburants sont contrôlés à bord mais ici les dernières mesures que nous avons auxquelles nous avons pu avoir accès étaient datées de 2018. Il faut que ce soit des spécialistes qui viennent de Toulon, on ne sait pas s'ils viennent. Ce que nous réclamons maintenant, c'est avoir à disposition un drone avec un système de renifleur pour mesurer très exactement la pollution qui est émise par les navires lorsqu'ils rentrent dans nos ports ou quand ils le quittent. Nous n'avons pas de moyens de contrôle, nous n'avons pas de moyens de coercition on comprend la colère des citoyens ».

Le Mein Schiff 2 dans le port d'Ajaccio cette semaine. © Radio France - Jerome Susini