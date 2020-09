Quelles mesures pour éviter un deuxième Lubrizol ? Le gouvernement devrait faire des annonces cette semaine

Le 26 septembre dernier, plus de 9.000 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol.

Comment éviter un Lubrizol Bis ? Le gouvernement devrait faire des annonces dans les prochains jours, un an après le gros incendie du 26 septembre 2019 à Rouen. Il pourrait s'appuyer sur les travaux du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques, le CSPRT. Ce conseil dépend du ministère de la transition écologique, il a consulté les différents acteurs du secteur pendant plusieurs mois, et a rendu ses préconisations pour ne pas reproduire les erreurs de l'incendie de Lubrizol.

Plus de transparence

Quels produits stockés ? En quelle quantité ? Lesquels sont toxiques pour l'environnement ? Combien peuvent prendre feu ? L'un des volets du plan devrait rendre obligatoire des inventaires précis, pour que ces informations puissent être communiquées rapidement.

Deuxième volet, éviter l'effet domino, la propagation des flammes d'un site à un autre comme entre Normandie Logistique et Lubrizol. Des mesures pourraient être prises pour élargir les périmètres de sécurité autour des sites, espacer les lieux de stockage des produits, améliorer les systèmes de prévention incendie, ou encore renforcer les plans d'urgence pour lutter rapidement contre le feu. Les rapports d'inspection des compagnies d'assurance pourraient aussi être transmis aux agents des services de l'État.

Alerter rapidement la population

Enfin troisième volet, le processus d'alerte : comment prévenir le plus vite possible la population ? Un système d'alerte par SMS ou en cell broadcast, des messages envoyés sur tous les téléphones dans une zone, semblent plus efficace que la traditionnelle sirène instaurée pendant la seconde guerre mondiale.

Par ailleurs, les inspections des installations classées vont être renforcées avec plus de moyens, 50 postes d'inspecteurs supplémentaires seront dédiés à ces installations dès 2021, avait indiqué en juin le gouvernement. Un bureau d'enquête accident "indépendant" pour les incidents industriels sera également mis en place.