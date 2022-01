Quelques lynx présents dans les forêts de Côte d'Or

Ce sont des gros chats qu'on ne s'attend pas à croiser dans nos forêts de Côte-d'Or! Et pourtant, on peut trouver quelques lynx chez nous! Gilles Moyne gère le centre Athénas, le seul centre de Bourgogne-Franche-Comté habilité à soigner les félins sauvages. On lui a déjà signalé quelques animaux, notamment dans le nord de la Côte-d'Or, à la limite de la Haute-Marne. "C'est de l'ordre de un ou deux individus. Ils sont très mobiles et donc difficiles à cerner avec précisions".

Ce sont souvent des jeunes animaux, qui sont nés dans le Jura (sur les cent cinquante lynx qu'on compte en France, cent vivent dans le Jura). Ils cherchent de nouveaux territoires sur lesquels s'installer. Avec ses forêts pleines de renards et chevreuils, notre département attire ces jeunes animaux.

Gilles Moyne parle des lynx de Côte-d'Or Copier

Mais avant de pouvoir s'installer, les lynx doivent beaucoup se déplacer et rencontrent un danger qui peut devenir mortel: les routes. Avec le braconnage, c'est la seconde cause de mortalité parmi ces félins sauvages. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certains lynx peinent à s'installer durablement dans des territoires urbanisés. En 2018, près de Sombernon, c'est une jeune femelle qui a été percutée par une voiture sur l'A38.

Laurent Geslin est photographe animalier, depuis 12 ans, il suit ces animaux au quotidien. Selon lui, depuis les années 1970, date à laquelle l'espèce est réapparue en France, le lynx s'est très bien habitué à la présence humaine: "il peut vivre près des humains, mais bien souvent ce sont les humains qui grignotent son territoire. On va se retrouver avec des animaux qui se font écraser ou qui ne peuvent pas trouver de nouveaux territoires où s'installer."

C'est pour sensibiliser aux dangers que court ce gros chats aux oreilles pointues que Laurent Geslin a décidé de réaliser un documentaire: "c'est un animal qui très peu connu et puis, j'ai réalisé que seul les gens spécialisés connaissent la problématique du lynx. Ce film là a été réalisé pour que le grand public puisse réagir si un jour le lynx venait à disparaitre à cause d'actes de braconnage notamment."

Pour découvrir ce documentaire en avant-première, rendez-vous à 16h30, dimanche 9 janvier, au cinéma Olympia, à Dijon.