Quelques règles à respecter pour assister au brame du cerf

Il est encore temps ! Encore quelques jours pour écouter le brame du cerf dans les forêts d’Occitanie. La période de rut pour les cervidés s’étend généralement du 15 septembre au 15 octobre. Et un des endroits les plus prisées dans la région toulousaine pour les écouter, c’est la forêt de Grésigne dans le nord-ouest du Tarn (autour de Vaour notamment).

Le terme brame du cerf désigne à la fois le cri du cerf en rut mais aussi leur période de reproduction qui a lieu chaque année au début de l’automne. Ce cri rauque et sourd permet à l’animal de marquer son territoire, de défier d’autres mâles et d’asseoir sa puissance sur un troupeau de biches.

Et depuis dix ans, c’est un spectacle qui attire beaucoup, et même de plus en plus. Alors, il faut réguler ce nouveau tourisme automnal. Dans la petite commune de Montrosier, le maire a pris un arrêté pour empêcher les voitures de passer sur certains chemins tellement l’affluence est grande certains soirs. Thierry Gauthier rappelle qu’il faut respecter les populations et les animaux. "Il y a beaucoup de monde, de plus en plus de pays depuis une dizaine d'années. C'est pour cela qu'on est obligé de mettre un sens interdit à cette route parce que les gens montent en voiture et c'était la débandade. Ce n'était plus respectueux. Les gens s'approchaient dans les champs. C'était à celui qui s'approchait le plus des cerfs. Avec les phares. Les passionnés montent à pied et cela sélectionne les connaisseurs et les vrais passionnés. Et ça écarte les gens qui s'en foutent un peu, qui montent en voiture et qui font n'importe quoi. Il faut que ça ne dérange personne. Ni les animaux, ni les gens qui viennent, ni le village."

Les règles à respecter :

On part à la tombée du jour : les cerfs sortent avant la tombée de la nuit. Même s’ils brament toute la journée, ils sont encore plus actifs au moment du coucher du soleil et jusqu’à 22h.

On pratique une marche d'approche à pied : Les chasseurs rappellent que les voitures effraient les animaux et que les phares les font fuir.

On ne rentre pas dans les champs : on reste sur les chemins, parce qu'un cerf en rut pèse plusieurs centaines de kilos et peut être très dangereux et agressif.

On éteint les portables et on ne prend pas de lampe de poche : la lumière fait fuir les cervidés et les pollutions lumineuse et sonore sont néfastes pour la nature dans son ensemble

On respecte les arrêtés des mairies : beaucoup de communes ferment des routes et interdisent le stationnement pour empêcher des rassemblements et des cohues.

On prend contact avec la mairie ou une société de chasse : ces interlocuteurs vont vous permettre de connaitre les règles et les interdictions en cours. Vous aurez peut-être quelques bons plans en plus.