Quels niveaux des nappes phréatiques dans le Calvados ? État des lieux avec la Chambre d'Agriculture

Le 22 mars dernier, le Préfet du Calvados plaçait le département en vigilance sécheresse : le premier niveau d'alerte. Depuis, les précipitations ont été soutenues en avril mais la pluie se fait rare depuis deux semaines. Les agriculteurs observent le ciel comme les bulletins météo, mais pour l’instant l'impact est limité estime Geoffroy de Lesquen, producteur de blé, de colza et d’orge sur la commune nouvelle de Valambray dans la plaine de Caen. “Pour l'instant, l'état des cultures est plutôt bon. Ce qui nous sauve, c'est qu'on n'a pas eu de grosses températures. Par contre, à cette époque de l'année, la végétation pompent beaucoup les réserves d'eau du sol. Donc il va falloir des pluies significatives d'ici une dizaine de jours pour permettre d'aller ensuite jusqu'à la moisson”.

ⓘ Publicité

Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'Agriculture du Calvados, n’est -pour l’instant- pas excessivement inquiet. Pour lui la situation actuelle nécessite plutôt une indispensable vigilance, en lien permanent avec la Préfecture. “Faut être attentif. On voit bien qu'on a des périodes de météorologie qui sont différentes de ce qu'on avait voilà 20 ou 25 ans. Donc forcément, ça pose question”. En 2022, le bassin de Vire a été le plus affecté par la sécheresse. Il semble plutôt épargné un an plus tard. “Toute la partie ouest du département est plutôt sereine. En revanche, la situation est différente dans la partie du pays d'Auge, où les réserves sont un petit peu en dessous des niveaux habituels”. Retrouvez ci-dessous en vidéo l’interview du président de la chambre d’agriculture du Calvados.

loading