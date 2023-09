Qui bloque la passe à poissons de Mousquety à l'Isle-sur-la-Sorgue ?

Laurent Ripert du collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse et des Sorgues montre la passe à poissons régulièrement obstruée.

"On a constaté l'installation régulière d'une planche pour couper l'eau de la passe à poissons", explique Laurent Ripert membre du collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse et des Sorgues. Les pêcheurs apprécient particulièrement cet endroit de la Sorgue, au niveau de la passe à poissons de Mousquety entre Lagnes et l'Isle-sur-la-Sorgue. Les membres du collectif accusent le moulin de Mousquety, cette centrale hydro-électrique en aval de la passe à poissons.

"C'est absurde" dit Catherine Arrago, propriétaire du moulin

"C'est absurde" répond Catherine Arrago, propriétaire de cette centrale. Elle balaie d'un revers de main l'accusation du collectif de pêcheurs : "On est à l'arrêt en ce moment, donc le niveau de l'eau ne change rien, mettre une planche ça fait gagner une dizaine de millimètres, donc aucun intérêt et puis je participe au fonctionnement de la passe à poissons et à son entretien !"

En attendant, l'Office National de la Biodiversité n'a pas encore trouvé les coupables de cette infraction. Infraction punie de 3750€ d'amende, et passible même de prison lorsqu'elle est répétée, "et les planches qu'on voit sont toujours les mêmes" ajoute Laurent Ripert des pêcheurs mécontents.