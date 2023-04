Qui est cet habitant du Cher à bord du Tara, goélette partie pour deux ans en mission scientifique ?

C'est un fameux deux mats, fin comme un oiseau. La goélette Tara et ses 46 mètres de long, ses 400 m2 de voile, part de Lorient ce 2 avril pour une mission scientifique de deux ans. A son bord, six membres d'équipage et autant de scientifiques.

François Aurat, 61 ans, est chef de pont. Cet ancien élève du lycée de Subdray dans le Cher a en charge "l'entretien des ponts, des voiles, des cordes, mais aussi l'assistance aux scientifiques pour les aider dans leurs prélèvements".

Tara sillonne les mers et océans depuis presque 20 ans et a déjà réalisé une douzaine d'expéditions scientifiques. Cette fois, il s'agit de longer les côtes de la mer Baltique puis de la Méditerranée : "Nous allons prélever de l'eau à différentes profondeur, ainsi que de l'air. Dans le même temps, un camion nous rejoindra à chaque escale pour prélever des échantillons à terre que les scientifiques vont comparer. C'est une étude sur l'impact de la pollution des grandes villes côtières européennes".

14 ans de voyage sur le Tara

François Aurat est membre d'équipage depuis 14 ans. Pour cette mission, avec son binôme, ils se relaieront tous les deux mois à bord du Tara. "En 14 ans, on voit les choses se dégrader. On trouve maintenant du plastique en Arctique et en Antarctique... La pollution dérive depuis les grandes villes". Il espère que le travail des scientifiques donnera lui à la publication de nouvelles études qui éveilleront les consciences.

Grâce aux expéditions menées par Tara, 150 millions de gènes marins ont été découverts et les travaux réalisés à bord ont permis la publication de 250 articles.