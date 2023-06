Qui sont ces petites bêtes qui peuplent à nouveau le vignoble bourguignon ?

Le Climat comme philosophie

Les deux optimistes du jour sont vignerons mais pas seulement. Christophe Déola est président de l’association " Paysages de Corton " et Cyprien Arlaud est président délégué en charge de la commission développement durable de l'association des " Climats du Vignoble Bourguignon ". Voilà pour les présentations.

Maintenant le contexte. Jusqu'au 16 juillet 2023, la Bourgogne vit au rythme du " Mois des Climats ". Balades, dégustations, visites guidées, ateliers, spectacles ... ce festival nous dit tout sur ces Climats inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Des rendez-vous incontournables mis en place par l'association des Climats. Une structure qui fait beaucoup pour notre territoire tout l'année comme subventionner des enquêtes de diagnostic sur l'état de la biodiversité de nos terroirs viticoles.

Un travail collectif

Cette année, le Fonds Biodiversité a été attribué à l'association "Paysages de Corton". Depuis 2015 cette dernière œuvre pour le bien être de la Colline de Corton. La colline surplombe les 3 villages d'Aloxe-Corton, de Ladoix-Serrigny et de Pernand-Vergelesses. Elle est l'une des collines viticoles les plus célèbres au monde. Ici 167 hectares de vignes sont classées en Grands Crus. Mais cette incroyable montagne ne serait pas aussi bien préservée sans les bonnes relations entre vignerons, municipalités et villageois.

La LPO enquête

Afin d'établir un diagnostic précis sur l'état de la faune et de la flore de la Colline de Corton, "Paysages de Corton" a mandaté la LPO - Ligue de Protection des Oiseaux. Une enquête financée jusqu'à 80% par le Fonds Biodiversité de l'association des Climats à hauteur de 5000 à 10 000 euros.

La Bourgogne, un modèle pour le reste du monde

Les Climats de Bourgogne sont certainement les vins les plus prestigieux de la planète. Tout le monde a les yeux tournés sur nos terroirs, ses vignerons et leurs pratiques. La Bourgogne est une star incontestable de la viticulture depuis toujours et à juste titre (n'y voyez aucun chauvinisme de notre part ... ). Nos vins sont tout bonnement les meilleurs ( ... ou juste un peu). Aujourd'hui par exemple, plus aucune parcelle de vigne n'est désherbée sur la Colline de Corton. Une avancée essentielle qui s'étend peu à peu dans les autres régions viticoles.

Tournés vers l'avenir

L'enquête de la LPO se termine d'ici le mois de juillet 2023. Les résultats seront présentés aux vignerons, aux villageois et aux municipalités à travers des balades commentées.

Notre sélection pour le "Mois des Climats" jusqu'au 16 juillet 2023

Si vous souhaitez bénéficier du Fonds Biodiversité ou tout autre aide de la part de l'association des "Climats du Vignoble Bourguignon", n'hésitez pas à les contacter : communication@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40