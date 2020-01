Qui sont les nouveaux gardes-nature de l'agglomération de Montbéliard ?

Montbéliard, France

Annoncé à l'automne dernier, le nouveau service des gardes-nature communautaire a été officiellement lancé à la mi-décembre. Sept agents assermentés (cinq hommes et deux femmes) vont sillonner les 44 communes adhérentes, essentiellement des communes rurales. Leurs missions ? Lutter contre les dépôts sauvages, les animaux errants, les nuisances diverses, comme parfois les conflits de voisinage.

Ils ont également un pouvoir de police de l'hygiène et même sur la circulation et le stationnement. "Il y a aussi de la prévention, on peut faire des rappels à l'ordre sur de petites infractions", explique Laurent Gasparet, le responsable de la nouvelle brigade des gardes-nature de PMA. Il vient du Grand Belfort, il a été garde-champêtre pendant 17 ans.

Les gardes-nature peuvent également intervenir pour prendre en charge les animaux errants. - Dossier de presse PMA

Dispositif financé par PMA et les communes rurales

"Ce service va vraiment simplifier la vie du maire", insiste Pierre Aimée Giradot, conseiller délégué. "Ils feront des patrouilles dans les communes, ils pourront intervenir à la demande du maire". Les communes payent une redevance annuelle : de 200 euros pour les plus petites à 5.000 euros pour les plus grandes. En sachant que PMA prend à sa charge plus des deux tiers du budget du service, un peu plus de 500.000 euros annuels pour le fonctionnement.

Guillaume, ex-agent municipal

"On est déjà sollicités par plusieurs maires pour des dépôts sauvages ou des animaux en divagation également", précise Guillaume, ex-agent de surveillance de la voie publique pour la ville de Mandeure et garde-nature depuis quelques semaines.

Franck, ancien agent du service propreté

Franck s'apprête à suivre la formation pour devenir garde-champêtre. Il a quitté le service propreté de PMA. "On a plein de cours sur l'environnement, le code forestier, le code de la route, tout ce qui est rédaction de procès-verbal aussi".

Quentin, ex-policier municipal

"L'enjeu de la communauté de communes m'intéressait, travailler sur 44 communes c'était intéressant, c'est plus vaste", explique Quentin, l'un de ces nouveaux gardes-nature recrutés par PMA. Il était jusqu'ici policier municipal à Grenoble.