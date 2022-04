Quimper : la ville lance un atlas de la biodiversité et vous pouvez participer

L'Observatoire national de la biodiversité estime que 19 % des espèces sont éteintes ou menacées en France. Pour tenter de préserver la faune et la flore de Quimper, la ville lance son Atlas de la biodiversité communale (ABC). Les Quimpérois et Quimpéroises sont appelés à participer.

La biodiversité est en danger. En France, l'Observatoire national de la biodiversité estime à 19 % les espèces éteintes ou menacées. Pour faire face à ce danger, la ville de Quimper a décidé d'agir. La mairie lance un Atlas de la biodiversité communale. L'idée est d'apprendre à mieux connaître la faune et la flore de la commune pour ensuite mettre en place des actions concrètes de préservation.

Le projet va durer un an et va se dérouler en trois phases : "D'abord une synthèse bibliographique de l'ensemble des études qui ont été réalisées dans les 10-15 dernières années sur le territoire. Puis, sur la base de cette synthèse, des inventaires complémentaires vont être réalisés sur douze sites dans Quimper et enfin, la diffusion des données synthétisées assortie de recommandations", détaille Albéric Levain, directeur de la direction des paysages de la végétalisation et de la biodiversité à la ville de Quimper. Le programme débute tout juste et doit se terminer en juillet 2023 - pour que la faune et la flore soient observées pendant les quatre saisons.

Impliquer les habitants

Mais le projet ne concerne pas seulement des experts. Les Quimpérois et Quimpéroises sont également appelés à participer. "C'est très important d'impliquer les habitants car c'est aussi grâce à eux - qui connaissent très bien le territoire - que nous aurons une meilleure vision d'ensemble", insiste Françoise Dorval, adjointe chargée de la transition écologique, de la biodiversité et de l'alimentation durable à la ville de Quimper. Pour ce faire, la mairie a noué un partenariat avec Bretagne Vivante. L'association organise des "défis nature" où les habitants de la ville doivent prendre en photo et signaler les espèces qu'ils croisent sur un site internet. "Chaque mois, une espèce sera mise à l'honneur et on commence par l'escargot de Quimper puis place aux hirondelles en mai", précise Françoise Dorval.

Le programme prévoit également un concours photo, des sorties sur le terrain avec Bretagne Vivante et également des animations pour les enfants dans les écoles élémentaires et les centres de loisirs avec l'association Les Petits Débrouillards.