Quimper : où déposer son sapin de Noël pour lui donner une seconde vie ?

Chaque année, de nombreux sapins sont déposés avec les ordures ménagères ou jetés sur la voie publique et finissent incinérés, un procédé coûteux et néfaste à l'environnement. LA ville de Quimper propose de les récupérer pour les broyer et leur donner une seconde vie.