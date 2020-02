Quinze ans après le début du projet, les éoliennes de Saint-Sébastien viennent d'être inaugurées

Au milieu des champs, au pied de l'éolienne numéro 8 à Saint-Sébastien, les curieux sont nombreux à avoir assisté à l'inauguration ce vendredi. Gérard n'est pas enchanté de voir tant d'éoliennes en Creuse : "Je suis venu par curiosité, mais ça me dérange un peu" avoue-t-il à demi-mot. À côté, François est plus compréhensif : "Tant qu'à choisir, c'est mieux qu'une centrale nucléaire" déclare cet habitant de Saint-Sébastien. L'éolienne numéro huit fait partie d'un parc de dix éoliennes, quatre à Saint-Sébastien et six à Azérables. Elles ont été mises en service en décembre dernier et fournissent actuellement 25 000 foyers creusois en électricité.

Un projet vieux de 15 ans

Pour le maire Jean-Claude Carpentier, qui ne se représente pas aux prochaines élections municipale, cette inauguration vient aussi conclure la fin de son mandat et l'aboutissement de 15 ans de travail. "Ce parc éolien, il y a tellement longtemps qu'on l'attend ! Aujourd'hui on est heureux que les éoliennes fonctionnent et qu'on puisse les inaugurer" dit-il ému. Un projet de longe date, validé par le conseil municipal en 2004 : "Ça représente le renouvellement des énergies. Aujourd'hui tout le monde parle du climat, il faut prendre les dispositions nécessaires," ajoute-t-il. Certains riverains se sont tout de même plaint du bruit. Mais le maire tient à rappeler que les éoliennes sont situées à 500 mètres des habitations comme prévu par la loi "Il y a toujours des réclamations mais elles ne sont pas énormes", précise l'élu.

À elles seules, les quatre éoliennes implantées à Saint-Sébastien fournissent 6400 foyers creusois en électricité. À Azérables, l'inauguration doit avoir lieu un peu plus tard.