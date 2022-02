En rade de Brest, des mouillages écologiques pour préserver les habitats marins

C'est un joyau de la rade de Brest, dont il recouvre près de 5.000 hectares de fond. Souvent appelé à tort "corail breton", le maërl est un habitat marin constitué d'algues rouges calcaires. Son rôle est essentiel, explique Nazaré Das Neves Bicho, chargée de mission au Parc naturel régional d'Armorique : "C'est un tapis de biodiversité, puisqu'on recense dans les bancs de maërls de la rade jusqu'à 1.500 espèces."

Nazaré Das Neves Bicho, chargée de mission biodiversité au PNRA. © Radio France - Nicolas Olivier

Une tresse en polyester remplace les chaînes

Un biotope fragile que la commune de Roscanvel (839 habitants) a choisi de préserver en installant de nouveaux mouillages. "Nous avions des bouées en fin de vie, et au lieu de remettre des chaînes qui raclent le fond marin et donc abiment le maërl, on a préféré opter pour des bouées à faible impact environnemental", précise l'adjoint en charge des ports et de la mer, Jean-François Couret.

Une solution proposée par Nicolas Samzun, créateur de l'entreprise Temano basée à Ploemeur (Morbihan). "L'idée c'est de remplacer 200 kilos d'acier par environ 5 kilos de bout textile et de caoutchouc. De cette manière là, on n'a pas l'impact négatif sur le fond, et on fait des économies sur le transport et sur la fabrication." La bouée en surface est reliée à 8 mètres d'une tresse en polyester accrochée à un amortisseur en caoutchouc. L'ensemble est solidement fixé à l'aide d'un ancrage foré à 8 mètres dans le sous-sol, renforcé par une injection de 25 kilos de ciment naturel.

A Roscanvel, l'entreprise Temano va installer 30 de ces mouillages sur 3 ans. © Radio France - Nicolas Olivier

Ce système, dont la maintenance est réduite, a une durée de vie d'environ 10 ans, soit le double de celle d'un corps-mort traditionnel. D'ici 2023, 30 mouillages écologiques auront été posés à Roscanvel. L'investissement total s'élève à 75.000 euros, financé à parts égales par la municipalité et par l'Office français de la biodiversité (OFB). Une initiative qui inspire déjà d'autres communes de la rade, comme Plougastel-Daoulas et Logonna-Daoulas.

D'autres communes de la rade comme Plougastel et Logonna devraient adopter ce système de mouillage innovant. © Radio France - Nicolas Olivier

Focus : le Parc d'Armorique au chevet des habitats marins

Opérateur de l'aire marine protégée au sud de la rade de Brest (classée Natura 2000), le Parc naturel régional d'Armorique multiplie les actions de préservation et de restauration des habitats marins (herbiers de zostères, bancs de maërl, champs de blocs et vasières). Ses équipes cartographient certains d'entre eux. Des chantiers de lutte contre la spartine américaine, une plante invasive, ont aussi été menés. Et en mars 2021, dans le cadre du programme européen Life Marha, près de 8 tonnes de déchets ont été extraits dans l'anse du Poulmic au large de Lanvéoc pour y être triés et recyclés. Le PNRA va aussi coordonner prochainement une opération de retrait d’épaves de bateaux dans les estuaires de la rade. Enfin, le Parc organise des actions de prévention pour sensibiliser la population.