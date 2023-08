Rafales de vent en Normandie : les campeurs se préparent à des heures difficiles

Les campeurs s'attendent à des heures difficiles. De fortes rafales de vent sont attendues ce mercredi 2 août en Normandie. De 70 à 80 km/h dans les terres, et jusqu'à 110 km/h sur le littoral selon Météo France qui a placé toute la région en vigilance jaune. A Merville-Franceville, les campeurs installés dans leur tente ne s'attendaient pas à un été pareil.

Jusqu'à 110 km/h sur le littoral

Après le gris et la pluie, vient le vent. "Moi je suis paré, j'ai mes 16 cordes pour ma tente maintenant on va faire avec, on n'a pas le choix", sourit Michaël, un Sarthois en vacances à Merville. Il a installé une tente six places. "C'est vrai que l'on n'a pas été gâté par le temps pendant nos vacances, on remballe ce jeudi de toute façon", poursuit-il.

Corinne, elle craint que sa tente ne s'envole. "Vu les sangles que l'on a mises à droite, à gauche, nous ça ne tiendra pas, c'est sûr. On n'avait pas anticipé ce mauvais temps", avoue-t-elle. "Si jamais c'est trop on se réfugie dans la voiture, c'est notre dernier recours", ajoute cette vacancière.

De son côté Ophélie l'avoue, ses trois adolescents vont dormir cette nuit dans la caravane. "Déjà la nuit dernière ils ont eu peur avec les rafales de vent, ils ont dormi tous ensemble, les trois. Ce sont des adolescents mais ils sont aussi un peu pétochards (rires). D'ailleurs moi-même je ne suis pas sûre de pouvoir dormir toute seule dans une tente avec ce temps-là", explique en souriant cette mère de famille avant de conclure "Ce sont les joies du camping".