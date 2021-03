Raffinerie de La Mède : des associations attaquent en justice l'autorisation d'exploiter l'huile de palme

Total, devant la justice, ce jeudi, pour sa raffinerie de La Mède, à Châteauneuf-les-Martigues. Enfin, pour être juste, ça n'est pas Total. En vérité, le tribunal administratif de Marseille se penche, ce jeudi, sur une autorisation que la préfecture a délivré à l'entreprise.

Autorisation qui lui permet d'exploiter l'huile de palme pour raffiner des biocarburants. Et c'est bien cette autorisation que six associations ont attaqué en justice : Greenpeace, France nature environnement, France nature environnement Paca, France nature environnement Bouches-du-Rhône, la Ligue pour la protection des oiseaux et les Amis de la terre.

Pour ces associations, l'huile de palme cause trop de dégâts sur l'environnement. Elle favorise la déforestation, notamment en Asie ou en Amérique du Sud. Cette substance est notamment dans le viseur de l'Europe puisqu'elle veut interdire les carburants à base d'huile de palme 2030.