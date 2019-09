Ramassage de septembre pour Je nettoie ma Loire

Orléans, France

Gants, pinces, sceaux pour le verre et le métal et sacs poubelle. Les participants à l'opération de ramassage de déchets organisée par Je nettoie ma Loire sont fin prêts ! Départ à 14h Place de la Loire à Orléans pour s'équiper et recevoir les consignes. L'opération a aussi lieu à St Jean de Braye, St Jean de la Ruelle et Jargeau.

Les participants sont équipés de gants, sceaux, sacs poubelles et pinces © Radio France - Mathilde Bouquerel

Nettoyer la Loire, nettoyer la mer

Maddy Amorim a fondé le collectif il y a quatre ans. Pour elle, ces nettoyages permettent de protéger la Loire bien sûr, mais aussi les océans. "Les déchets qui tombent dans la Loire se retrouvent dans la mer en trois jours, c'est très rapide ! Donc tout ce qu'on ramasse ici ne finira pas dans le continent de plastique", explique-t-elle.

Au Festival de Loire, les gens sont particulièrement réceptifs à notre démarche

Un nettoyage particulièrement important à quelques jours du début du Festival de Loire, où Je nettoie ma Loire aura un stand, le numéro 4. "C'est un moment particulièrement fort pour nous parce qu'on a l'occasion de sensibiliser les gens très facilement. Ils sont là, il voit la beauté de la Loire et sont donc particulièrement réceptifs."

Des objets aussi suprenants qu'encombrants

Sous les yeux ébahis des promeneurs, les participants au nettoyage tirent bientôt de la Loire une barrière en métal, avec des panneaux de signalisation qui y sont accrochés. Plus loin, c'est une grande bâche blanche qui émerge de l'eau, bientôt hissée sur la rive par les bénévoles.

Une barrière en métal, tirée de la Loire par les participants à l'opération de nettoyage © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Avec juste la barrière et la bâche, on atteint environ 70 kilos ...", détaille Mika, bénévole dans le collectif depuis quatre ans, "Ce sont des objets qu'on ne peut pas transporter. On doit les stocker quelque part et appeler les services de la ville pour leur signaler." En une opération, Je nettoie ma Loire peut collecter 150 à 200 kilos de déchets.