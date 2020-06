Une journée de ramassage des déchets organisée dans le parc régional du Morvan

Faire une randonnée, une sortie à cheval ou en canoë, et en profiter pour ramasser les détritus éparpillés sur son trajet : c'est ce que propose un groupe d'Avallonais pour nettoyer le parc régional du Morvan ce dimanche.

Des déchets éparpillés dans tout le parc

"L'idée première, c'est bien sûr de _nettoyer mais aussi de faire une sortie à l'extérieur_, explique Benjamin Degrève, un des organisateurs. avec le groupe Vertical Chaos Morvan. On a été enfermé pendant trois mois, on veut aller dehors avec un comportement adéquat avec la nature". Il s'agit de faire "un grand nettoyage" car les ordures ne sont pas restées confinées. En mai dernier, lors d'une balade de deux heures sur le lac du Crescent, Benjamin Degrève remplit son canoë de déchets jetés ça et là.

"C'est la canette de soda jetée par terre, la bouteille de bière, les papiers et mouchoirs jetés par terre, constate-t-il. Ce qui est dramatique, c'est que c'est partout ! Il n'y a pas un endroit plus sale qu'un autre. Vous pouvez passer des heures dans des endroits très propres avant de tomber sur un chemin où un camion benne a vidé du matériel de construction".

Ramassage à pied comme à cheval

Pour rendre ce ramassage de déchets solidaire plus ludique, les organisateurs proposent à chacun de coupler la démarche à une activité sportive. "Certains vont le faire à cheval, en VTT, en randonnée, en trail, énumère Benjamin Degrève. Sachant que le parc du Morvan est immense, on n'a pas voulu se mettre en défaut par rapport aux gestes barrières ! C'est vraiment très large comme action".

Les participants sont invités à envoyer ensuite des photos des quantités de détritus ramassés via la page facebook du groupe: de quoi inciter d'autres personnes à faire de même ou à être plus vigilantes lors de leurs sorties en pleine nature. Les organisateurs réfléchissent à organiser d'autres opérations de ce type dans les prochains mois.