Ramassage des mégots : 80 millions d'euros d'aides versés aux collectivités

Plus de 23 milliards de mégots par an sont jetés par terre en France

Ces déchets d'à peine quelques centimètres encombrent nos trottoirs et nos océans. Plus de 23 milliards de mégots de cigarettes sont jetés ailleurs que dans une poubelle chaque année en France. Pour en ramasser une partie, le ministère de l'Environnement a annoncé ce mardi que les collectivités allaient recevoir 80 millions d'euros d'aides par an.

Une contribution versée par les fabricants

Ces 80 millions d'euros seront collectés auprès des fabricants de cigarettes, en vertu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020. Dans cette loi, il est précisé que celui qui fabrique un produit doit aussi prendre en charge sa fin de vie. Celui qui fabrique la cigarette doit donc veiller à ce que son mégot soit recyclé. C'est ce qu'on appelle la "responsabilité élargie des producteurs" ou, dans le langage courant, principe du "pollueur-payeur".

Des campagnes de nettoyage

Une contribution financière sera donc demandée aux entreprises et reversée aux collectivités pour leur permettre de financer des campagnes de nettoyage, des opérations de sensibilisation et des distributions de cendriers de poche sur les plages ou dans les rues. L'objectif, c'est de faire baisser le volume annuel, 23 milliards de mégots jetés, de 40% en 6 ans.

Composé de matériaux plastiques, le mégot est extrêmement polluant, et il favorise les départs de feu l'été. Selon une étude Ipsos, en voiture, un fumeur sur 4 jette son mégot par la fenêtre.