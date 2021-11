"Ramène la Cop à la maison" : comment faire de Dijon une ville plus écologique ?

A l'occasion de la Cop26 qui se tient à Glasgow en ce moment, la ville de Dijon organise une réunion publique pour les moins de 30 ans pour faire remonter des propositions au sujet de l'écologie. Mélanie Balson, la plus jeune élue du conseil municipal anime le débat.

France Bleu Bourgogne : Pourquoi réserver cette réunion publique aux moins de 30 ans? Les plus vieux n'ont rien à dire sur le sujet ?

Mélanie Balson : Le sujet concerne tout le monde. Mais j'avais à cœur, étant jeune, que les jeunes aient un espace de discussion à Dijon. Dans les commissions de quartier, il y a pas mal de seniors qui siègent et qui peuvent s'exprimer. Ce format ne convient pas aux jeunes. Et du coup, je voulais créer un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent discuter. On s'était fixé un maximum de 150 personnes avec les règles sanitaires et on a déjà 130 inscrits pour ce soir.

Dans une tribune signée dans Libération au mois de janvier 2020, François Rebsamen s'était engagé à organiser une COP26 locale et un Giec territorial au niveau de la métropole. Une COP26 locale, ça se limite à une réunion publique avec les jeunes ?

Ce n'est pas vraiment une réunion, c'est un espace de débat. Il va ressortir des propositions et le but, c'est que ces propositions émanent des jeunes et qu'ensuite on puisse les appliquer à Dijon et que Dijon devienne exemplaire. C'est une première étape. Ça en amènera énormément d'autres. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à Dijon en matière d'écologie et on le voit bien avec le projet hydrogène, le projet H20 20, qui est un projet européen, c'est le quartier de la Fontaine d'Ouche qui a été a été élu pour devenir un des premiers quartiers à énergie positive, c'est à dire que tout ce qui sera consommé en carbone sera reproduit en énergie positive et en énergies décarbonées grâce à des panneaux solaires et des conduits de chaleur.

L'une des critiques qui revient sans cesse à propos de Dijon, c'est qu'il y a trop de béton et pas assez d'arbres. Vous en pensez quoi ?

Il y a dix ans, il y a une politique sociale et écologique qui a été mise en place. La politique du logement répond à ces deux critères. La politique sociale, c'est offrir un logement digne à tous, à toutes les classes sociales. On pourrait décider de construire à côté de Dijon, à 20 kilomètres, sur des terres agricoles. Mais quel futur on offre demain si ces terres agricoles disparaissent alors qu'on veut une alimentation plus durable, plus locale ? Si on écarte les classes les plus précaires du centre-ville, du centre économique, ce n'est pas une solution. On pense aujourd'hui une ville de demain. C'est une ville où l'on inclut toutes les classes sociales, où il y a une activité économique importante.

L'écologie, beaucoup pensent que ça passe par les arbres. Mais l'écologie, ce sont pas que les arbres. Ce sont des projets comme le quartier à énergie positive, comme le projet hydrogène. On est l'une des premières villes à les porter. Et ce sont ces grands projets qui vont faire que la ville de demain, elle sera plus écologique.