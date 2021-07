Randonnées dans les Pyrénées : dans les pas de l'ermite Saint Savin

Roland Petit est accompagnateur en montagne depuis 18 ans. Il est basé à Tarbes et connait aussi bien les Pyrénées françaises qu'espagnoles. Pour retrouver le calme au milieu de l'été, il propose une balade familiale sur les traces de l'ermite Saint Savin . Une randonnée accessible à tous qui mêle histoire et culture avec de jolis panoramas sur la vallée d'Argelès-Gazost.

En période estivale, l'endroit reste calme

Le départ se fait dans le village de Saint-Savin. Il est recommandé de visiter l'Abbatiale romane avant de rejoindre la chapelle de Notre-Dame de Piétat. Il faut ensuite suivre le sentier balisé jusqu'à Uz. Magnifique petit sentier le long duquel, il n'est pas rare de trouver quelques girolles à la bonne période. "Depuis Uz, à partir d'un petit lavoir, on suit un petit sentier pour rejoindre une autre chapelle (la chapelle de Pouyaspé). C'était le gite de l'ermite," raconte Roland Petit. "Par la petite lucarne, on peut encore apercevoir l'autel construit sur le rocher qui a toujours l'empreinte de Saint Savin."

Pour randonner en sécurité

Avant votre départ, il est impératif de bien étudier l'itinéraire et de vous informer des conditions météorologiques. Ne présumez pas de vos forces. Choisissez un itinéraire adapté à la condition physique de chacun des participants. Il est nécessaire aussi de bien s'équiper avec de bonnes chaussures et des vêtements de pluie au cas où. Dans votre sac à dos, n'oubliez pas de mettre un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions avec de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne qui saura vous parler du milieu naturel et vous conduire en toute sécurité.