Randonnées dans les Pyrénées : en montant vers la Brèche du Barbat

Olivier Guix est accompagnateur en montagne depuis huit ans à Aucun dans les Hautes-Pyrénées. Pour échapper à la foule estivale, il propose de conduire les randonneurs en direction du Lac et de la Brèche du Barbat. Cette randonnée qui nécessite une bonne condition physique débute au niveau du Lac Estaing. Le sentier s'élève très vite sur la gauche de la vallée en suivant le GR 10. On abandonne les camping-cars très nombreux autour du Lac d'Estaing pour gagner des paysages magnifiques au clame.

Il faut avoir de bonnes jambes

Olivier Guix nous guide vers la Brèche du Barbat Copier

Après la cabane d'Arriousec, on laisse le GR 10 qui va en direction d'Ilhéou pour partir sur la droite. "On arrive a un charmant petit lac aux eaux scintillantes entouré d'aiguilles de granit. _C'est assez peu fréquenté parce qu'il faut le gagner_. La vallée est très fleurie en début d'été," explique Olivier Guix qui connait très bien ce parcours. Ceux qui veulent encore monter peuvent aller jusqu'à la brèche du Barbat mais là, il faut avoir le pied montagnard. "Il faut chercher un peu les cairns," prévient notre guide. "On peut aller jusqu'au sommet du Grand Barbat et là le panorama est vraiment grandiose !"

Pour randonner en sécurité

Avant votre départ, il est impératif de bien étudier l'itinéraire et de vous informer des conditions météorologiques. Ne présumez pas de vos forces. Choisissez un itinéraire adapté à la condition physique de chacun des participants. Il est nécessaire aussi de bien s'équiper avec de bonnes chaussures et des vêtements de pluie au cas où. Dans votre sac à dos, n'oubliez pas de mettre un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions avec de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne qui saura vous parler du milieu naturel et vous conduire en toute sécurité.