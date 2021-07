Randonnées dans les Pyrénées : l'ascension du pic de Gabedaille

Gilles Bergeras est accompagnateur en montagne et en VTT. Il présente une randonnée en direction du pic de Gabedaille, en vallée d'Aspe. Le départ est donné aux Forges d'Abel au niveau de la centrale EDF d'Estaing. Une rando de quatre à cinq heures avec un dénivelé de 900 mètres.

Gilles Bergeras, accompagnateur en montagne, propose de gravir le pic de Gabedaille. Copier

À la rencontre des bergers et du fromage

Pour cette randonné, il faut être un peu préparé, parce qu'elle est assez sportive. "Il y a quatre cabanes qui sont occupées par des bergers l'été, qui transhument des vallées béarnaises, explique le guide. De là, on bascule vers le versant espagnol où on rejoint un endroit qui s'appelle l'Escalé d'Aiguë Torte." Le lieu est un grand plateau avec des eaux tortueuses, un petit ruisseau qui serpente au milieu. Après ça, il faudra longer la frontière par un passage qui s'appelle le pas de l'Escalé, et qui ramène au point de départ.

Le randonneur se retrouve alors sur une zone de première formation des Pyrénées, avec des roches rouges, du calcaire, du grès. "Les rencontres avec les bergers là-haut, c'est assez sympa. On peut même acheter du fromage l'été dans les cabanes, raconte Gilles Bergeras. Et puis, la faune qu'on trouve sur ce versant là, il y a quand même pas mal de marmottes, pas mal d'isards. Et on voit aussi beaucoup de rapaces."

Quelques précautions à prendre

Pour toute randonnée, il est essentiel de bien se préparer pour éviter les mésaventures. Il est important d'étudier l'itinéraire avant de partir. Il faut aussi vérifier les conditions météorologiques d'un côté, et la condition physique des participants de l'autre. Il est nécessaire de bien s'équiper en s'habillant de façon adéquat, en prenant un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions, de la nourriture et de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne.