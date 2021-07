Randonnées dans les Pyrénées : à la rencontre du berger de la cabane de Pédain

La randonnée est accessible et dure environ six heures.

Vincent Fontan est accompagnateur en montagne, éducateur spécialisé et animateur nature. Il propose aujourd'hui une randonnée jusqu'à la cabane de Pédain en vallée d'Aspe, pour peut-être y rencontrer un berger. Une balade sportive d'une durée d'environ six heures pour 700 mètres de dénivelé.

Rencontre avec le berger

La première étape de ce périple emmène le randonneur au niveau de la cabane de Lheze, avant de s'engouffrer dans la forêt pour rejoindre la cabane de Pédain. Tout au long de ce chemin, on va observer de beaux paysages, voire faire de belles rencontres. "On va pouvoir voir de très loin le cirque de Lescun, c'est aussi un secteur qui est de temps en temps fréquenté par le grand plantigrade qui se balade dans nos forêts et dans nos montagnes, décrit le guide. Ce n'est pas un cheminement forcément très difficile."

Pour revenir au village, il y a un petit passage secret qui constitue une boucle. Le guide conseille d'être équipé d'une carte et d'une boussole pour trouver ce petit passage secret, et peut-être même qu'un berger pourra vous aider. Un berger qui réside actuellement dans cette cabane de Pédain. "C'est un coin qui n'est pas forcément très connu et pourtant qui est magnifique. Et rencontrer le berger à la cabane de Pédain, c'est quand même toujours une belle expérience, surtout quand on connaît pas."

Quelques précautions à prendre

Pour toute randonnée, il est essentiel de bien se préparer pour éviter les mésaventures. Il est important d'étudier l'itinéraire avant de partir. Il faut aussi vérifier les conditions météorologiques d'un côté, et la condition physique des participants de l'autre. Il est nécessaire de bien s'équiper en s'habillant de façon adéquat, en prenant un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions, de la nourriture et de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne.