Randonnées dans les Pyrénées : le retour aux sources de l'Adour

Stéphane Delpech a plusieurs casquettes, et l'une d'entre elle, c'est guide de haute montagne. Il nous emmène aujourd'hui à la Mongie pour aller découvrir les sources de l'Adour. Une randonnée très accessible d'une durée d'une heure et quart avec 70 mètres de dénivelé pour en prendre plein la vue.

Stéphane Delpech, guide de haute montagne, propose d'aller à la rencontre des sources de l'Adour. Copier

Suivre les eaux limpides de l'Adour

Le départ se fait aux pieds des pistes à la Mongie, tout proche du pic du Midi de Bigorre. À partir de l'Office du Tourisme, il faut partir en direction de la chapelle, passer entre le téléski et le bâtiment de l'école de ski, puis continuer vers le départ des télésièges en longeant la rivière. L'arrivée est atteinte dès la disparition du torrent.

Il s'agit d'une randonnée qui n'est pas encore très connue, qui reste un peu secrète. Elle commence à devenir populaire en ce moment parce qu'elle est ombragée, et elle est au bord de la rivière. "Le paysage est vraiment magnifique, on trouve même quelques champignons en ce moment. C'est beaucoup de sapins, c'est très vert, il y a des falaises, _c'est un paysage de vallée glaciaire au pied du pic du Midi,_raconte Stéphane Delpech. L'Adour a une eau magnifique, c'est vraiment l'eau limpide. C'est un bel endroit pour faire une jolie petite balade en montagne, sans être un expert ni de la randonnée, ni de la montagne."

Pour ce qui est du niveau de difficulté de la balade, elle est facilement accessible. "Si on mettait vert, bleu, rouge et noir comme les pistes de ski, c'est sans aucun doute une balade verte, précise Stéphane Delpech. _C'est vraiment très facile. On peut y aller avec les enfants dès qu'ils ont 5, 6 ou 7 ans._"

Quelques précautions à prendre

Pour toute randonnée, il est essentiel de bien se préparer pour éviter les mésaventures. Il est important d'étudier l'itinéraire avant de partir. Il faut aussi vérifier les conditions météorologiques d'un côté, et la condition physique des participants de l'autre. Il est nécessaire de bien s'équiper en s'habillant de façon adéquat, en prenant un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions, de la nourriture et de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne.