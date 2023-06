Raphaël Mezrahi en Mayenne : l'humoriste a déjà dépensé "4.000 euros pour soigner la souris" de sa fille

Elles ont traversé toute l'Europe pour être recueillies en Mayenne : deux tigresses sont arrivées ce jeudi 1er juin au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Magnolia et Uvalisa ont été évacuées d'urgence d'Ukraine à cause de la guerre il y a un peu plus d'un an. Elles ont ensuite été prise en charge dans un zoo polonais. Cette opération de sauvetage a été financée par la Fondation Bardot et l'humoriste Raphaël Mezrahi. Il était l'invité de France Bleu Mayenne ce vendredi 2 juin. Le comédien, très engagé en faveur de la cause animale, a déboursé 3000 euros pour aider ces deux tigresses ukrainiennes.

Deux tigresses ukrainiennes sont arrivées au Refuge de l'Arche ce jeudi 1er juin. © Radio France - Océane Zitouni

Coût total de l'opération : 6.000 euros

Raphaël Mezrahi était à Château-Gontier-sur-Mayenne pour l'arrivée des deux fauves. "Je n'ai quasiment pas dormi parce que je voulais vraiment être là à l'arrivée des fauves. J'ai beaucoup pensé à elle parce que c'est long le voyage de Pologne jusqu'ici. Je les ai vues, là elles se reposent. Je suis bien content, j'espère qu'elles auront une jolie vie", confie l'humoriste à France Bleu Mayenne.

Les deux tigresses ont dû faire un trajet de 2.600 kilomètres entre la Pologne et la Mayenne. Raphaël Mezrahi est du genre à stresser quand il a "des copains qui prennent la voiture pour rentrer chez eux et qui ont 100 kilomètres à faire", il était donc soulagé que le transit de deux fauves se soit déroulé sans encombre. "J'ai prié pour qu'il n'y ait pas une roue crevée", explique l'humoriste qui était "inquiet" jusqu'à l'arrivée des tigresses.

Raphaël Mezrahi aide entre 15 et 30 associations chaque année, comme LPO, la Fondation Bardot ou des "petites associations de quartier". Pour financer ses actions en faveur de la cause animale, il organise tous les ans un événement à Paris qui s'appelle La nuit de la déprime. "Je donne 100% de la billetterie aux animaux", affirme-t-il. Le comédien est sensibilisé à la protection des animaux depuis de nombreuses années. "Les animaux, ça n'a pas de prix. J'avais une souris quand ma fille était petite, j'ai dû dépenser 4.000 euros pour la soigner", sourit-il.

L'humoriste ne souhaite pas devenir un jour parrain du Refuge de l'Arche, comme l'était l'actrice Mylène Demongeot, décédée le 1er décembre 2022. "Je ne cours pas après les parrainages, je n'aime pas trop qu'on parle de moi. Si je peux aider, j'aide mais je ne veux rien en retour", insiste Raphaël Mezrahi.