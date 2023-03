Rapport du Giec : Dans l'indre "solutions" contre "besoin de nourrir"

Le constat est connu, le dérèglement climatique s'accélère. Rien de nouveau sous le soleil de cette synthèse du 6eme rapport du Giec publié lundi 20 mars. Le groupe d'expert international prévient, la décennie 2020 sera cruciale pour la suite. La planète est déjà 1,1 °C plus chaude en moyenne qu'avant l'ère industrielle et selon les prévisions des experts, si l'on veut limiter le réchauffement à +1,5°C, il faudrait avoir réduit de 48% nos émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019.

Le groupe d'expert fait donc de nombreux constats et avance quelques recommandations, dans les secteurs de l'industrie, du transport, de l'énergie et dans l'agriculture.

Des résultats encourageants dans ce dernier secteur au niveau mondial : Moins d'élevage intensif, moins d'engrais azotés, plus de végétaux mais encore un cruel manque d'investissement.

"Il est Difficile de s'adapter" selon la chambre d'agriculture de l'Indre

Denis Riollet est élu à la chambre d'agriculture de l'Indre, en charge de l'environnement. Les mesures que préconisent les experts du GIEC sont connues et les agriculteurs n'y sont pas hermétiques selon lui. "Le problème c'est qu'il faut nourrir du monde". "Comment on fait ? Par exemple, le séchage du maïs, c'est soit par le gaz soit le gazole, il faudrait donc soit ne plus faire de maïs, soit faire du maïs qui se récolte pratiquement sec. On a toujours envie d'être tout blanc en France mais d'autres pays se posent beaucoup moins de questions. Il faut faire des efforts mais il ne faut pas que cela soit au détriment des agriculteurs car sur la scène mondiale, on est vite remplacé" avance t-il.

"Des solutions à notre échelle"

Un argument que peux comprendre Jacques Lucbert, Président de l'association Indre Nature, mais selon lui, il est un peu facile. "Cela fait des années que l'on alerte" expose t-il. "Eh bien oui c'est compliqué de changer les systèmes, mais si on ne s'y met pas tout de suite, on ne changera jamais rien".

"L'enjeu est de modifier les système d'exploitation. Il y a un grand chantier à mener mais il est repoussé sans arrêt. Il faut s'y mettre" plaide t-il.

De plus, des solutions à l'échelle locale peuvent permettre de faire un pas de plus vers une emprunte carbone plus neutre, selon le président d'Indre Nature. "Nous avons dans l'Indre des infrastructure végétales, le bocage.. c'est un des atouts majeurs dont on dispose dans notre département. il faut une politique de préservation et de renforcement de ces bocages plus importante qui nous permettra de lutter plus efficacement contre le dérèglement climatique" avance t-il.