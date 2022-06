Artificialisation des sols : la Mayenne mauvaise élève selon le rapport du Giec en Pays de la Loire

Et si la région basculait dans un climat tropical d'ici 2100 ? Ce n'est pas le résumé d'un film de science-fiction mais un vrai risque établit par le Giec Pays de la Loire. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a rendu son premier rapport pour notre région le 24 juin. Le réchauffement climatique entraînerait près de 95 jours de chaleur par an, et des nuits tropicales à 20 degrés. Le Giec estime que les feux de forêts vont aussi augmenter de 20 à 30% et que les récoltes agricoles seront de plus en plus décalées.

Le rapport alerte aussi sur l'artificialisation des sols. D'ici 2050, 55.000 hectares supplémentaires vont être bétonnés en pays de la Loire. Et la Mayenne n'est pas bonne élève en la matière. D'après la préfecture de la Mayenne, l'artificialisation des sols a ralenti depuis quatre ans dans le département, mais elle a fortement augmenté entre 2008 et 2018. +16 % en dix ans, davantage que sur l'ensemble de la région à la même période (+11%).

Cela est notamment dû au changement de modèle familial, explique Michel Le Page. C'est le président de l'association Solidarité Paysans. Il a siégé huit ans durant, dans la commission préfectorale chargée de donner un avis sur les projets immobiliers et fonciers des communes (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). "La population augmente, même en Mayenne, avec un taux de progression de 1% par an environ" déclare-t-il.

Artificialisation "maîtrisée"

"La société fait aussi qu'on vit plus longtemps. Il y a des familles recomposées dans lesquelles la garde des enfants est alternée. Donc il faut des maisons plus grandes. On assiste parfois à un doublement de certaines habitations" explique Michel Lepage. Il estime malgré tout que depuis quelques années, l'artificialisation des sols est "maîtrisée". Il y a une prise de conscience des élus dans les collectivités, au moment de bâtir des plans locaux d'urbanisme (PLU). Dans les prochains mois par exemple, Laval Agglomération réactivera le CoDev (le conseil de développement) qui réunit des élus et des citoyens.

De son côté, le conseil départemental a voté pour la première fois en 2021 un "budget vert". L’impact de ses actions sur l’environnement est indiqué pour chacune d'entre elles.