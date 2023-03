Rapport du GIEC : "Il y a de l'espoir mais il faut agir maintenant en Normandie", selon un expert du climat

L'accord de Paris prévoyait de limiter le 1 degré 5 supplémentaire d'ici la fin du siècle. Selon les experts, d'ici 2100, on s'achemine vers 2 degrés 3, mais selon Stéphane Costa, co-président du GIEC normand, "il y a encore plein de raisons d'espérer. Mais il faut agir maintenant fortement et collectivement. Il y a pleins d'action qui se font parfois de façon un peu non coordonnée. Mais il y a énormément de choses qui se font en local, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ça ne va jamais assez vite, mais des efforts sont en cours."

ⓘ Publicité

Stéphane Costa constate que le réchauffement climatique va plus vite que prévu, avec "une révision des chiffres toujours à la hausse. Ca s'accélère très vite. On est déjà proche du degré cinq en Normandie et ça va se concrétiser par bien évidemment une élévation du niveau des mers qui va nous impacter. C'est la baisse des nappes phréatiques, c'est la possibilité d'intrusions marines d'eau salée dans les nappes. Ce sont des problèmes pour l'agriculture, ce sont des migrations, de la biodiversité vers le nord. C'est toute une série de conséquences sur les milieux, mais aussi sur les activités."

Concrètement, il va faire plus chaud l'été, ce sera plus pluvieux, on aura des périodes de sécheresse qui vont se multiplier notamment l'été ou l'hiver, "avec un printemps peu pluvieux. On va avoir des problèmes d'eau en Normandie avec des "conséquences sur l'agriculture et les stress hydrique qui pourrait perturber les rendements." Avec l'augmentation de la température de l'eau, il va y avoir des conséquences pour le bulot ou la coquille Saint-Jacques.

Pour la filière pêche, cela va poser "un grand problème parce qu'il faudra mettre plus de gazole pour aller pêcher plus vers le nord, ce sera donc plus d'émissions de gaz à effet de serre".

Privilégier le local et le circuit court

Pour Stéphane Costa, "ce sont les plus démunis qui vont souffrir, les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées. Il faut agir maintenant, même à notre échelle, si ce n'est pour nous, c'est au moins pour ceux qu'on aime, déjà via notre consommation. Est-il raisonnable de manger des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui ont traversé le monde, quand on habite en Normandie ? Donc notre carte bleue, c'est absolument fondamental. Essayons de privilégier le local, le circuit court."

D'après lui, il ne faut pas "pointer du doigt" mais "aider à la transition pour aller vers le mieux et pour contribuer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre."

loading