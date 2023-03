Rassemblement à Nort-sur-Erdre contre les nitrates dans l'eau potable

"Pesticides et nitrates dans l'eau potable, ça suffit !" Le cri d'alarme est lancé par 15 associations*, regroupées au sein d'un collectif. Il organise un rassemblement à partir de 14h, au plan d'eau de Nort-sur-Erdre. Alors que démarre lundi la semaine pour les alternatives aux pesticides, le collectif a choisi de mobiliser les citoyens dès ce samedi autour de tables rondes et stands d'information.

Le 18 janvier dernier, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et le syndicat Atlantic’eau annonçaient que la consommation de l’eau du robinet était temporairement déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 12 mois , dans 12 communes dépendant du captage de Nort-sur-Erdre. La quantité de nitrates était légèrement supérieure au seuil réglementaire (51mg/l pour une norme à 50mg/l).

"Des gens résignés se mettent à boire de l'eau en bouteille"

Ce problème de taux de nitrates trop important est récurrent sur le captage de Nort-sur-Erdre. Il faut diluer l'eau, pour qu'elle soit conforme, avec celle du captage de Mazerolles. Or le 18 janvier, suite à un incident, l'usine de Mazerolles a été mise à l'arrêt. Les habitants ont été informés d'un retour à la normale le 2 février. Et pourtant, des habitants continuent à consommer de l'eau en bouteilles, selon Yves Pasgrimaud, membre du collectif, qui a discuté avec certains d'entre eux ce vendredi sur le marché de Nort : "Des gens sont résignés. Ils ne voient pas comment ça peut se résoudre donc ils se mettent à boire de l'eau en bouteille."

Le Nortais soupire : "Ce n'est pas la solution. Pour nous, pesticides et nitrates dans l'eau, ça suffit. On considère que l'arrêté préfectoral de décembre 2020 impose un plan d'action avant juin 2021. On l'attend toujours." Yves Pasgrimaud ignore pourquoi : "Est-ce-qu'il y a des réticences du monde agricole ? Pourtant, ce plan d'action était pour nous très, très limité."

Entre écologistes et agriculteurs, le dialogue est inexistant

Le collectif demande en urgence la sanctuarisation des aires d'alimentation des captages : "C'est 3.000 hectares de surfaces agricoles sur Nort-sur-Erdre", explique Yves Pasgrimaud. 3.000 hectares où sont cultivés notamment du maïs et du colza, des céréales qui alimentent la nappe phréatique en nitrates et en pesticides. "3.000 hectares, ce n'est pas grand-chose et ça permettrait à terme que la qualité de l'eau revienne. Dans combien de temps en revanche, on ne sait pas. La nappe réagit lentement. On trouve des molécules interdites aujourd'hui qui sont toujours présentes dans l'eau de captage."

L'eau de captage, c'est-à-dire l'eau brute qui passe ensuite dans l'usine de traitement pour être mise aux normes. Une nouvelle usine à 6,5 millions d'euros est d'ailleurs en construction à Nort-sur-Erdre, avec en promesse des méthodes de filtration de l'eau améliorées. Pour Yves Pasgrimaud, "c'est du curatif. Nous, on veut du préventif par la transformation du modèle agricole."

Mais entre ces militants écologistes et les agriculteurs du secteur, le dialogue est inexistant : "Les agriculteurs refusent de nous parler. Lors de la pose de la première pierre de l'usine (le 13 septembre dernier, ndlr), je n'ai pas vu d'agriculteurs. Ils étaient invités mais ils ne sont pas venus."

* Malice, Eau et rivières de Bretagne, Les coquelicots de Carquefou, UD-CSF 44, Al’terre Nort, Croque Jardin, Grand-Auverné Environnement, Amap Petit-Mars, Bretagne Vivante, Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest, Solidarités écologie, Collectif sans pesticides de Massérac, En vert et avec tous Sucé, La Jacopière et le Jardin de la goutte d'eau)