Rats : les signalements sont en hausse dans la métropole lilloise

Pas besoin de tomber nez à nez avec un rat pour deviner qu'ils sont là. Ce sont parfois des sacs poubelles grignotés, ou des trous dans la pelouse. Le phénomène n'est pas nouveau, mais y a-t-il davantage de ces nuisibles dans la métropole Lilloise ?

Travaux et poubelles

"Il y a beaucoup plus de signalements qu'avant, oui", estime Antonio Pereira, fondateur de la société KO Services à Tourcoing, et dératiseur depuis 46 ans. "Nos interventions ont augmenté de 50 % sur un an", ajoute Eric Nellyo, gérant à Lille de la société Dératox. À la mairie de Lille, on estime aussi que le nombre de signalements a augmenté de 20,9% depuis l'épidémie de Covid. Sur les réseaux sociaux, on trouve ainsi parfois ce genre de témoignages.

À Villeneuve d'Ascq, on ne constate pas d'augmentation significative, mais des pics de signalements sont bel et bien observés en période de travaux sur la voie publique. "Quel que soit le quartier, l’origine du problème est souvent la proximité de travaux importants qui « dérangent » les rats et les amènent à sortir des égouts où ils vivent habituellement et ont la fonction utile de débarrasser les déchets", confirme-t-on à la mairie de Lille.

Et si les rats sortent plus facilement des égouts, c'est aussi parce qu'ils trouvent de quoi manger à la surface. Les habitants qui laissent des déchets dans leur jardin ou dans l'espace public ne sont pas les seuls responsables, selon Eric Nellyo : "Certaines mairies ne fournissent pas de poubelles aux particuliers alors des habitants laissent leur sac devant leur porte. Vu qu'il y a parfois du retard dans le ramassage, la nuit les sacs sont entamés par les rongeurs." Le professionnel note également davantage de signalements dans les quartiers de la métropole où il y a davantage de snacks et de commerces.

"Réguler" et non pas "éradiquer"

La prolifération des rats, qui se reproduisent en nombre et très rapidement, s'explique aussi par un changement de méthode et de réglementation. L'empoisonnement préventif, notamment, est désormais interdit, explique Antonio Pereira : "Avant, on ouvrait des plaques d'égout et même s'il n'y avait pas de traces de rat, on mettait des appâts. Maintenant, on fait du curatif : on est obligés d'attendre qu'il y ait une problématique signalée."

Antonio Pereira, fondateur de la société KO Services à Tourcoing, repère les rats grâce aux trous qu'ils creusent pour sortir des égouts © Radio France - Thomas Schonheere

Les professionnels interviennent en effet suite à des signalements, sur demande des particuliers, des professionnels ou des mairies. Dans le Vieux-Lille par exemple, sept opérations ciblées de dératisation ont été menées depuis le début de l'année. "Périodiquement, tous les deux ans environ, des campagnes estivales et plus larges de dératisation sur l’espace public sont menées dans tous les quartiers, poursuit la mairie de Lille. Une campagne de dératisation de tous les égouts de la ville de Lille et Hellemmes a été mené en novembre/décembre 2022."

La Ville confirme également qu'il n'est pas question "d'éradiquer" les rats mais plutôt de "réguler" leur population. Par ailleurs, dans un souci de bien-être animal, la mairie, après avoir fait des expérimentations avec un furet dressé pour piéger les rongeurs, étudie d'autres pistes avec des chouettes et des faucons.