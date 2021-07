Rave-parties en Bretagne : des organismes de protection de la nature inquiètent pour la biodiversité

La dernière rave-party dans le Finistère date du 17 juillet dernier, dans les Monts d'Arrée, du côté de Brasparts, mais ces rassemblements festifs et musicaux sont fréquents l'été dans toute la Bretagne, quasiment tous les week-ends. Les teufeurs quittent ces sites, qui appartiennent parfois à des agriculteurs, abîmés. Et ce mardi, deux organismes de protection de la nature, le Parc régional naturel d'Armorique et l'association Bretagne Vivante, tirent la sonnette d'alarme.

Soutien aux agriculteurs

Pour ces deux organisations, ces rave-parties ont "un impact direct sur la biodiversité". "Les suivis minutieux menés par les naturalistes, par exemple, mettent en évidence des échecs de la nidification après ces événements. Il s’agit d’un indicateur particulièrement révélateur de dégâts non négligeable touchant une faune plus discrète", expliquent le Parc régional naturel d'Armorique et Bretagne Vivante dans un communiqué.

Ils demandent "conjointement, et pour la première fois, à l'État de prendre les mesures qui s'imposent et se tiennent disponibles pour reprendre le dialogue et engager des solutions". Ils appellent aussi les teufeurs à "prendre leur part de responsabilité" et "font part de leur soutien aux agriculteurs dont les terres sont occupées illégalement".

"Encore possible"

Les deux organismes rappellent enfin que le site des Monts d'Arrée est classé Natura 2.000. Et ils citent trois exemples de rassemblements festifs qui se sont produits ces dernières semaines : "La rave-party de Loqueffret a directement perturbé des couples de busards cendrés et de busards Saint-Martin. Celle de Brennilis était très proche d’un des 20 derniers couples de courlis cendré de Bretagne. Celle de Brasparts était très proche des sources du Rivoal ou niche un couple de busards Saint Martin et un couple de busards cendrés."

Un busard cendré male - Parc naturel régional d'Armorique

Enfin, Bretagne Vivante et le Parc naturel régional d'Armorique estiment qu'il est "encore possible de concilier les enjeux de préservation avec une vie économique et culturelle forte tout en profitant et en transmettant cet extraordinaire cadre de vie".