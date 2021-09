Laval : les commerçants ne sont pas convaincus du réaménagement de la place du 11-Novembre

Plus de verdure, plus de place pour le vélo, les piétons et le bus… Le projet du réaménagement de la place du 11-Novembre à Laval à de quoi séduire, mais la suppression du parking de 145 places inquiète les commerçants, qui craignent de ne plus être aussi bien desservis.

Pour Joël Courvoisier, gérant de la brasserie Le Rond-Point, "le stationnement est toujours une source d'inquiétude pour les commerçants. Mais c'est qu'une place comme celle-ci est quand même plus agréable si on peut circuler à pied. Et on sait que quand la Ville organise des journées piétonnes, ça fait fonctionner l'ensemble des commerces ! Cette place a besoin d'être refaite, c'est une certitude".

Même son de cloche chez François Baluet, gérant du restaurant le Roadside : "On n'a pas tout le système de circulation qui ira autour. Ça peut être inquiétant si ça devient juste une place pour le dimanche après-midi où les gens viennent se balader en famille : ça serait terrible pour les commerces", prévient-il.

Attention donc à ne pas défavoriser le centre ville, de l'avis d'Emma Laroche, de la librairie Je bouquine : "Un centre-ville sain où l'on peut circuler à pieds c'est bien, mais il va falloir acheminer les gens jusque là. Les vélos c'est très bien, mais tout le monde ne circule pas à vélo non plus. Il ne faudrait pas tuer le centre-ville et laisser la place aux grandes surfaces extérieures."

Sans compter les perturbations liées aux travaux, qui doivent débuter en 2022 jusqu'en 2025.