Réchauffement climatique : comment fleurir tout en économisant l'eau ?

Julien Develle, responsable des espaces Vert à Châteauroux, et les plantes dites "vivaces", peu gourmandes en eau

"Il ne s'agit pas de ne plus fleurir ! Mais il faut faire différemment". La consigne, lancée par le président du Conseil départemental de l'Indre est claire : l'eau est rare et le gaspillage est proscrit. Même lorsqu'il s'agit du concours des maisons et balcons fleuris. Cette année, le concours organisé par le Département tiendra compte des efforts produits pour limiter la consommation d'eau.

ⓘ Publicité

"10 points sur les 20 attribués sont spécifiques aux efforts faits par le candidat" explique Marc Fleuret. Par exemple en terme de choix de paillage, dans l'équipement d'un récupérateur d'eau, l'usage d'oyas, ces pots en terre cuite enterrés pour apporter de l'eau aux racines, ou encore le choix de végétaux peu gourmands ou mellifères. "Nous espérons inciter ainsi chacun à faire un effort et à s'adapter au changement climatique, sans renoncer au fleurissement de nos villes et villages".

Des vivaces à la place des saisonnières

Même prise de conscience du côté des services espaces verts des communes de l'Indre. Plusieurs formations ont été organisées ces derniers mois par le CPIE Brenne Berry pour inciter à gérer les fleurissements autrement. A Châteauroux, l'équipe technique remplace peu à peu les plantes saisonnières par des plantes moins gourmandes. Cet automne, 10.000 plantes vivaces et arbustes sur les 50.000 présentes dans la ville seront remplacés.

Des changements nécessaires mais qui ne mettent pas en péril l'esthétisme de la Ville qui conservera son label 4 fleurs, promet Julien Develle, responsable des espaces Vert à Châteauroux,: "Le label tient compte, dans ses critères, des efforts fournis : être économe en eau, montrer l'exemple. Il y a aussi un critère sur la diversité végétale : avoir des vivaces, des arbustes, etc". Autres mesures mises en place dès cet automne, les plantes hors sols (bacs à fleurs et jardinières) seront aussi remplacés sauf à quelques endroits stratégiques comme devant la mairie. Enfin, du paillage sera utilisé pour les plantes saisonnières.