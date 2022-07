Réchauffement climatique : des chercheurs étudient le comportement des arbres à Strasbourg

Dans le cadre du plan Canopée lancé par l'Eurométropole de Strasbourg, des chercheurs installent en ce moment des sondes et des caméras sur plusieurs arbres pour déterminer quelles espèces seront les plus à même de supporter le réchauffement climatique.

C'est une première en France : dans le cadre du plan Canopée lancé par l'Eurométropole de Strasbourg pour limiter l'impact du réchauffement climatique en ville, une grande étude a été lancée sur plusieurs arbres situés dans le quartier Contades.

Des arbres connectés

Des sondes, des capteurs et des caméras sont posées en ce moment dans le même secteur sur trois espèces différentes : des tilleuls, des micocouliers et des platanes. "Nous travaillons dans l'optique du fameux réchauffement climatique" explique Georges Najjar, climatologue et maître de conférence à l'université de Strasbourg.

Des caméras thermiques sont installées dans des boitiers © Radio France - Emilie Pou

Déterminer quel est l'arbre le plus intelligent

"Car avant de planter des arbres, il faut savoir quel arbre choisir et surtout savoir s'il va supporter les températures prévues dans le futur. On va essayer de déterminer quel est l'arbre qui sera le plus intelligent, celui qui va gérer la quantité d'eau qui est à sa disposition de la manière la plus efficace possible".

L'idée est de savoir aussi lequel rafraîchit le mieux son environnement et ainsi aider les pouvoirs publics dans leurs choix : "Si il y a un projet de construction dans tel quartier, on pourra suggérer de planter tant d'arbres et telle espèce d'arbre parce qu'elle supportera mieux la chaleur ou fera du bien aux personnes qui habiteront le quartier" ajoute Tania Landes, topographe à l'Insa de Strasbourg qui coordonne le projet.

17 chercheurs travaillent sur le projet

Toutes les données seront relevées régulièrement toute l'année et même au delà. L'an prochain, un drone sera même ajouté au dispositif. A terme, les chercheurs veulent élaborer des modèles mathématiques qui pourront s'appliquer ailleurs, sans installer tous ces outils très coûteux.

Chaque arbre est entouré de grillage et d'un panneau explicatif © Radio France - Emilie Pou

17 chercheurs travaillent sur ce projet, venus notamment des laboratoires de l'université de Strasbourg, de l'INRAE, de L'Insa et du CNRS.