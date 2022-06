Réchauffement climatique : des chercheurs identifient une nouvelle population d'ours polaires

Une étude publiée dans la revue Science identifie une nouvelle population d'ours polaires, moins tributaire de la banquise pour trouver de la nourriture et qui présente plus de chances de survie que ses congénères.

On a tous ces images en tête d'ours polaires, amaigris sur la banquise, faute de nourriture à cause de la fonte des glaces. Dans une étude publiée hier dans la revue Science, des chercheurs identifie une nouvelle population qui pourrait bien être l'avenir de l'espèce. Plusieurs centaines d'animaux vivent dans une zone bien précise du sud-ouest du Groënland, où la banquise ne se forme que quatre mois dans l'année entre février et mai. Le reste de l'année, ces animaux se servent de blocs de glace descendus des glaciers d'eau douce pour aller chasser le phoque.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques se sont basés sur six années d'études, entre 2015 et 2021. Des ours ont été équipés de dispositifs de localisation et leur ADN a été prélevé, ce qui a permis de montrer que "cette population a vécu séparément des autres ours polaires durant au moins plusieurs centaines d'années", explique Beth Shapiro, co-auteure de l'étude et généticienne à l'université de Californie à Santa Cruz.

Plus de chances de survie

D'après les chercheurs, cette population, moins tributaire de la banquise pour se procurer de la nourriture, présente de meilleures chances de survie que les autres face à la possible fonte de la banquise de l'Arctique en été. Mais ils appellent à ne pas placer trop d'espoir dans cette étude et rappelle que sans action urgente pour combattre le changement climatique, les ours polaires ne pourront pas être sauvés.