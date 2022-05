Réchauffement climatique : des communes des Pays de Loire face à l'érosion côtière

Le gouvernement, en vue d'un décret inscrit dans la loi Climat et Résilience, a dressé la liste des 126 communes en France qui se retrouvent en première ligne face à l'érosion côtière. 5 communes de Loire-Atlantique et une en Vendée sont sur la liste, c'était leur souhait. Quelles implications ?

Le gouvernement, en vue d'un décret inscrit dans la loi Climat et résilience, a dressé la liste des 126 communes en France qui se retrouvent en première ligne face à l'érosion côtière. Phénomène naturel accentué par le réchauffement climatique et l'urbanisation. Ces communes auront l'obligation de réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et à 100 ans. Il faudra ensuite soit aménager le territoire, soit établir des interdictions de construire automatiques si le risque est avéré sur les 30 prochaines années. A 100 ans, il sera possible de construire à nouveau avec obligation de démolir en fonction de l'évolution. "Pas sûr qu'on ait très envie de construire à nouveau sur des zones que nous protégeons au titre de la loi littoral, et puis les indemnités en cas de destruction ne sont pas encore fixées" tempère-t-on à la Carène, Saint-Nazaire agglomération. Sur la liste, une seule commune de Vendée : la Tranche-sur-Mer et 5 communes de Loire Atlantique : Saint-Brévin, Assérac, la Baule, Pornichet et Saint-Nazaire.

L'érosion visible à l'oeil nu sur le chemin côtier entre Saint-Nazaire et Pornichet

De Saint-Nazaire à Pornichet, l'érosion se mesure notamment sur le chemin côtier : éboulement de falaise, comme à la pointe de Congrigoux à Pornichet, de moins en moins de sable sur les plages et une quarantaine de maisons classées en zone à risque. Mais entre ceux qui font l'autruche et ceux qui crient au loup, il y a un juste milieu explique Eric Provost, vice président de Saint-Nazaire agglomération, chargé de l'environnement. "Il y a des cartes qui circulent qui nous mettent sous l'eau dans les années qui viennent. Ce ne sera pas le cas mais d'où l'intérêt de pratiquer des diagnostics précis, et d'agir en fonction. C'est pour cela que nous voulions être sur cette liste. Pour être transparents et pouvoir agir, anticiper". On peut imaginer certains aménagements comme c'est déjà le cas, avec des réhaussements ou des renforcements, ou encore comme à la Baule avec le projet de refonte de la promenade de mer.

Une liste, des contraintes et un espoir : celui d'obtenir des aides" - Eric Provost Saint-Nazaire agglomération

Etre sur cette liste présente des contraintes, des obligations certes, "mais c'est aussi l'espoir d'obtenir des aides financières. Pour les travaux mais surtout pour aider les habitants qui seraient contraints de se replier et d'abandonner leur maison. Ce sont des coùts à plusieurs millions d'euros. Nombre de communes ne pourront pas fournir seule les indemnisations".

Eric Provost est conscient aussi qu'il y aura certainement de lourdes décisions à prendre dans les prochaines années. "Nous consulterons les habitants, car si un site est menacé, il faudra décidé si on met 5 ou 10 millions d'euros pour le faire vivre encore quelques années ou si on laisse la nature reprendre ses droits". D'ailleurs, les habitants et les promeneurs sont déjà amenés à collaborer à la surveillance du trait de côte avec le Coastsnap : une borne avec un QR code inaugurée à Bonne Source à Pornichet où chacun pourra envoyer sa photo du littoral. Première station d’observation participative.

La Tranche-sur-Mer, seule commune vendéenne pour le moment sur la liste

La plage de la Grière à La Tranche sur Mer © Radio France - Yves-René Tapon

A La Tranche-sur-Mer, au sud de la Vendée, une cinquantaine de maisons (sur un total de 10.000 résidences secondaires) se trouvent déjà en zone rouge, où tous travaux d'agrandissement ou de reconstruction sont interdits. Serge Kubryk, maire de la commune, a préféré rejoindre dès maintenant cette liste et réfléchit à présent à une relocalisation de certaines maisons menacées à moyen ou long terme: "Nous n'avons plus de terrains car nous sommes coincés entre deux zones Nature 2000 Mer et Terre mais nous avons une zone entre La Tranche et La Terrière, lieu dit de La Tranche, une rupture d'urbanisme où nous espérons avoir les autorisations pour pouvoir construire et reloger les gens qui seront frappés d'expropriation dans les 30 ou 50 ans à venir (...) Il y a un aspect psychologique qui n'est pas simple".

On n'aura pas le choix à terme. Serge Kubryk, maire de La Tranche-sur-Mer

"L'urgence est de se dire qu'il faut dès maintenant commencer ce travail là- juge Yves Le Quellec président de France Nature Environnement en Vendée- de façon à ne pas se trouver le moment venu face à des situations de crise, et c'est l'intérêt de cette démarche".