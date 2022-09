Environnement : des députés de la Nupes déposent une proposition de loi pour interdire les jets privés

"Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un milliardaire prenne son jet pour 35 minutes ou fasse Paris-Bordeaux alors que l'on a l'équivalent en train en deux heures", s'indigne le député LFI Thomas Portes. "Comment expliquer cela aux Français" à qui on demande de "baisser le chauffage cet hiver" ?, s'interroge-t-il sur franceinfo ce lundi. Il fait partie des 67 députés de la Nupes, 63 insoumis et 4 communistes, à avoir déposé une proposition de loi visant à interdire l'usage des jets privés au sein du territoire français.

"Si on veut une mobilisation générale contre le réchauffement climatique, il faut mettre tout le monde à contribution, y compris les ultra riches de ce pays", argumente le député de Seine-Saint-Denis, évoquant "la polémique sur le trajet du PSG en avion pour aller à Nantes" et "la réaction de Kylian Mbappé".

"C'est un dispositif simple à mettre place, il suffit d'interdire les jets privés", assure Thomas Portes. La proposition de loi prévoit une sanction d'un an de prison et de 150.000 euros d'amende en cas de non respect de l'interdiction, portée à 5 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende en cas de récidive. "Évidemment, on exclut tout ce qui est d'urgence sanitaire, d'intérêt national ou de service public", précise Thomas Portes. Un plan d'action "visant à la reconversion des salariés du secteur des jets privés" est également envisagé.

Une heure de vol émet jusqu'à deux tonnes de CO2

"En une seule heure de vol, un jet privé émet jusqu'à deux tonnes de CO2, soit la limite que chaque Français devrait émettre pour limiter le réchauffement climatique en dessous de deux degrés", explique la proposition de loi. "Alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, les ultras riches continuent d'afficher un bilan carbone criminel." Dans le texte, les députés de gauche citent Jacques Chirac au sommet de la Terre de 2002 : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs." Ils rappellent les "scénarios cataclysmiques" de cet été et appellent à des "mesures immédiates de rupture avec les logiques libérales actuellement à l’œuvre".