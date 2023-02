Réchauffement climatique : des élèves de la Mayenne transforment leurs cours de récréation

Terminé la récré bétonnée. Après les fortes chaleurs de l'an dernier, des écoles de la Mayenne se préparent à affronter les prochains épisodes de canicule. À Château-Gontier-sur-Mayenne par exemple, le service des espaces verts de la ville aident des élèves à replanter des arbres comme des ormes ou des érables dans leur cour de récréation. Ces îlots de chaleurs permettront d'avoir de l'ombre à mesure que l'été va approcher. Ce mercredi, un atelier plantation a eu lieu à l'école du Chant d'Oiseau.

Les enfants, bottes aux pieds écoutent religieusement les agents de la ville. Ils manipulent de la terre et des racines. L'objectif de les associer à la plantation d'arbre est bien évidemment de les sensibiliser au réchauffement climatique. L'autre objectif est de moins souffrir aussi des chaleurs de l'an dernier. "Quand il faisait très chaud on est pas sorti parce que dans la cour, il y avait peu d'ombre. Ça a privé les enfants de l'extérieur et d'un moment de détente pour eux. On a sorti des vaporisateurs pour rafraîchir les enfants" raconte une enseignante.

"J'ai connu l'époque où on nous a demandé de stabiliser certaines cours d'école parce que les enfants rentraient avec les pieds sales et les chaussures sales à l'intérieur. Ce n'était ni agréable pour les gens qui étaient dans les classes, ni agréable aussi pour le personnel d'entretien. Mais aujourd'hui les choses changent, on revient à un équilibre entre ces zones à stabiliser et ces zones végétalisées. L'enjeu est de garder des sols perméables qui puissent laisser s'infiltrer l'eau dans nos nappes, nos sources, nos rivières" explique le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne Philippe Henry.

La lutte contre le réchauffement climatique passe aussi par des bâtiments plus protecteurs de la chaleur. À ce titre, et dans un objectif de maîtrise énergétique, des travaux seront engagés cette année dans le groupe scolaire Jacques Prévert.