Réchauffement climatique : des "îlots d'avenir" pour renforcer les forêts du Nord-Franche-Comté

Ca fait maintenant un an et demi que 1.430 pins de Turquie ont été plantés dans une forêt de Voujeaucourt (Doubs) en mai dernier. Un peu plus d'un an après, le taux d'échec monte à près de "90%", estime François Sittre, technicien à Office National des Forêts (ONF). Cet ilôt d'avenir est fait pour renouveler la forêt du Nord-Franche-Comté avec des arbres plus résistants face au réchauffement climatique. Marc Fesneau a estimé, ce mercredi, qu'il fallait 8 à 10 milliards d'euros pour adapter la forêt française et planter un milliard d'arbres. Le problème, "c'est que la forêt met 50, 80, 100 ans à pousser", estime le membre de la SNUPFEN.

ⓘ Publicité

À lire aussi PHOTOS - Des îlots d'avenir pour sauver la forêt de Danjoutin

Des "îlots d'avenir" qui ne marchent pas à tous les coups

Ces îlots d'avenir sont pilotés par l'ONF qui les définit sur son site comme "une sélection des essences d'arbres les plus adaptées et augmenter ainsi le panel d’espèces forestières susceptibles de résister au changement climatique." Le problème, c'est que certaines ne marchent pas à tous les coups. "On a d'autres endroits comme à Boncourt où quand on passe au mois de mai on a un taux d'échec de 70% et quand on passe en automne, le taux d'échec n'est plus que de 50%", explique François Sittre. Il s'agit de tests d'essences d'arbres, surtout du sud de l'Europe, effectués pour voir se ces espèces sont compatibles avec le climat du Nord-Franche-Comté. La région Bourgogne-Franche-Comté recensait, avec le Grand Est, le plus grand nombre d'îlots d'avenir en 2022, selon l'Office National des Forêts.

À lire aussi Territoire de Belfort : 2 ans après la plantation de nouvelles essences d'arbres, 8 plants sur 10 ont survécu

En clair, certaines espèces s'adaptent, d'autres non. Un autre aspect s'ajoute pour le technicien de l'ONF : les effets de ces changements se verront dans plusieurs dizaines d'années. "Les arbres que l'on met en place aujourd'hui, s'ils poussent, ce sont nos arrière-arrière-petits-enfants qui les récolteront. On ne peut pas juger ni aujourd'hui, ni à trois ans. On ne pourra le faire que dans quarante ans. C'est cette échelle-là que la population a du mal à comprendre", explique le technicien de l'ONF. Pour rappel, Emmanuel Macron souhaite planter un milliard d'arbres et renouveler 10% des forets françaises d'ici 10 ans. "Dire qu'une plantation réussit parce que la première année elle a poussé, ça ne marche pas exactement comme ça, poursuit François Sittre. Ca peut très bien mourir l'année d'après, ou les années qui suivent, ou au bout de 10 ans. Donc le boulot qu'on a à faire, c'est d'essayer dans l'urgence, parce que la réchauffement climatique va à une vitesse folle : récupérer des essences du sud pour les sauver, et les réimplanter dans le nord pour voir ce que ça donne."

Raison pour laquelle les parcelles ne dépassent pas deux hectares. "On fait des plantations par petits bouquets de façon à ce qu'on enrichisse la forêt et qu'on arrive à une forêt mosaïque avec plein d'essences", explique le technicien de l'ONF. "Une forêt diverse et variée de façon à ce qu'il reste des espèces si le réchauffement climatique arrive, il reste des arbres debout."

Plusieurs espèces d'arbres sont testées dans le Nord-Franche-Comté

Parmi les espèces qui sont testées chez nous : on peut citer le pin de Brutie à Voujeaucourt, le copalme d'Amérique à Danjountin ou encore du pin noir de Calabre. Ces espèces sont plantées sur des petites parcelles de quelques hectares pour ne pas bouleverser la flore locale et éviter que d'autres espèces de plantes ne survivent pas à ces nouveaux arrivants. Il existe pour le moment une dizaine d'îlots d'avenir dans le Territoire-de-Belfort, une dizaine d'autres devrait voir le jour.