Réchauffement climatique : des observateurs de la biodiversité au sein du Parc naturel Normandie-Maine

Si vous êtes passionnés par l'observation des animaux dans votre jardin, sur votre balcon, des fleurs ou encore des insectes, cette annonce est faite pour vous ! Le parc naturel régional Normandie-Maine qui couvre 20 communes du Nord-Mayenne va lancer en septembre un observatoire de la biodiversité avec dans chaque ville et village un habitant référent pour l'année. Et il n'y a pas besoin de matériel particulier : un téléphone qui prend des photos et des vidéos est amplement suffisant. La sélection va se dérouler à partir du début juin et jusqu'à mi-août.

"Cette prise de conscience des enjeux écologiques est de plus en plus importante dans l’opinion publique, avec des citoyens qui souhaitent être informés, voire devenir acteurs dans le travail d’observation de la faune et de la flore" indique dans un communiqué la direction du site qui s'étend sur quatre départements (Mayenne, Sarthe, Orne, Manche).

Cette opération d’observation de la biodiversité va durer une année, de septembre 2023 à septembre 2024, ponctuée de plusieurs sorties pour améliorer la culture naturaliste des observateurs.