Réchauffement climatique : des poules se mettent à couver en janvier en Provence

Bouc-Bel-Air, France

"Ça a complètement détraqué mes poules !" explique Céline Giordanino, pépiniériste à Bouc-Bel-Air. En plus de faire fleurir ses arbres et ses plantes avec un, voire deux mois d'avance, les températures de ce mois de janvier 2020 dans les Bouches-du-Rhône ont visiblement poussé ses poules à couver leurs œufs.

Des poules "détraquées" par la chaleur

"Normalement c'est au printemps quand il fait plus chaud" que les poules commencent à couver leurs œufs explique la gérante de la pépinière Jeanselme, "entre mars et avril". Avec cette douceur qui perdure en janvier, l'une de ses poules s'est mise à couver "dix petits œufs" pendant vingt jours explique Céline. "Là, elle les a laissés parce que les autres poules l'ont embêtée. Elle aurait continué : on aurait eu les poussins" raconte la pépiniériste.

"Une poule qui couve en janvier, en extérieur, ça fait sept ans que je suis là et je n'avais jamais vu ça ! " - Céline Giordanino, pépiniériste à Bouc-Bel-Air

"Jamais je n'avais vu ça" raconte la gérante. Installée à Bouc-Bel-Air depuis sept ans, Céline qui voit aussi les effets sur sa pépinière en est sûre, c'est l'un des effets du réchauffement climatique.