Réchauffement climatique en Gironde: "une montée des eaux comprise entre 30 et 60 centimètres d'ici 2100"

Le réchauffement va provoquer une élévation du niveau marin comprise entre 30 et 60 centimètres en 2100. Conséquences en Gironde : des pans entiers du littoral, de l'estuaire et des berges de la Garonne se retrouveraient les pieds dans l'eau. On fait le point avec Sophie Lecacheux ingénieur au BRGM.

France Bleu Gironde : selon le scénario catastrophe le niveau de la mer pourrait monter d'environ un mètre d'ici 2100. A quoi ressemblera la Gironde dans 80 ans ?

Sophie Lecacheux : il s'agit en effet des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre les plus pessimistes. D'après le dernier rapport du GIEC si on arrive à limiter la hausse de la température à 2 degrés, on est sur des prévisions de l'élévation du niveau de la mer qui sont un peu en deçà, entre 30 et 60 cm. En Gironde, on se rapproche à peu près de cette moyenne quand on regarde les cartographies du site américain Climate Central.

Etes-vous septique sur les données de ce site américain ?

En tout cas il maximise les zones qui peuvent être impactées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site identifie des zones basses qui sont situées sous un niveau marin extrême, c'est à dire pour des conditions de tempête et pour différentes hypothèses d'élévation du niveau de la mer qui sont plus ou moins pessimiste et à plus ou moins longue échéance. Les protections côtières, par exemple les digues, ne sont pas considérées dans les méthodes de travail.

Est-ce-que cela veut dire que d'ici 2100, des habitants des berges de la Garonne, de la Dordogne ou de l'estuaire ne seront pas forcément impactées ?

Ce qui est sûr, c'est que la vulnérabilité de ces zones là va augmenter. Pour les scénarios de tempêtes, ça va dépendre des politiques d'aménagement du littoral et notamment si les protections sont maintenues ou renforcées et si l'aménagement urbain reste tel qu'il est ou pas. On le voit bien dans les scénarios du GIEC. Si on arrive à se stabiliser à 2 degrés, notamment en Gironde, on va rester sur une élévation du niveau de la mer autour de 60 cm à échéance 2100. Si on n'arrive pas à maintenir cet objectif, on pourra aller jusqu'à des élévations, jusqu'à un mètre, voire au delà, si les calottes de l'Antarctique, par exemple, se désintègrent.