Réchauffement climatique en Mayenne : "On peut encore agir" estime le Giec Pays de la Loire

En Pays de la Loire d'ici 2100, nous vivrons sous une météo tropicale, explique le GIEC. Des journées très chaudes, des nuits à plus de 20 degrés. Vous êtes plutôt pessimiste dans ce rapport ?

On est plutôt réaliste. L'enjeu de ce rapport est de livrer en quelque sorte des données objectives sur l'évolution du climat en Pays de la Loire. Donc c'est vrai que ça peut paraître anxiogène. Une partie de notre avenir est déjà définie puisque les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises dans l'atmosphère chaque année conditionnent le climat. Et les dix prochaines années sont déjà connues.

Cette météo tropicale aura des conséquences sur nos cours d'eau par exemple...

Oui, en effet elle aura des conséquences sur les ressources en eau, le débit des cours d'eau, sur la quantité de cette ressource en eau. Et de fait, on sait aujourd'hui qu'entre 30 et 40 % des réserves d'eau vont disparaître dans les prochaines années en Pays de la Loire et en particulier en Mayenne. On va connaître un augmentation moyenne d'un degré supplémentaires d'ici dix ans et une multiplication des canicules comme on l'a connu la semaine dernière. Tout ça va évidemment impacter nos réserves et nos ressources en eau.

En Mayenne et dans la région on subit déjà des épisodes de sécheresse depuis des années. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont se multiplier à l'avenir?

Alors ce que nous dit aujourd'hui la science, c'est que dans les trente prochaines années, nous connaîtrons chaque année l'équivalent de la plus grande sécheresse qu'on a connue ces 40 dernières années. Cela veut dire que, finalement, ce qui était un phénomène exceptionnel sur les 40 dernières années, c'est une sécheresse désormais tous les trois, quatre ou cinq ans.

Le rapport du Giec alerte également les agriculteurs sur leur mode de fonctionnement dans les exploitations, avec des périodes de récoltes décalées et des rendements plus aléatoires. Il y a matière à décourager nos jeunes de se lancer dans l'agriculture non ?

Je ne sais pas si c'est un découragement, mais c'est une belle profession. Il faut le rappeler, elle est essentielle à la société puisqu'elle consiste à nourrir la population. C'est le métier qui doit évoluer. Ce métier devra désormais anticiper un certain nombre d'évolutions, à la fois sur les ressources en eau, sur le bourgeonnement précoce. Le fait que les températures, plus clémentes l'hiver, entraînent un bourgeonnement des différentes récoltes des fruits et des légumes. Il faudra s'adapter et trouver de nouvelles pratiques culturales, de nouvelles espèces.

La Mayenne est mauvaise élève sur la question de l'artificialisation des sols : + 16 % de superficies naturelles bétonnées entre 2008 et 2018. La faute aux élus dans les mairies, les départements, les communautés de communes avec leurs projets immobiliers ?

Encore une fois, le rapport n'a pas vocation à pointer du doigt les fautifs. Nous sommes tous responsables de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Il va falloir faire des efforts qui sont des efforts conséquents et en particulier sur l'aménagement du territoire puisque lorsque nous bétonnons un hectare de sol, ça largue déjà dans l'atmosphère du carbone qui était contenu dans le sol. Et d'autre part, ça produit de l'imperméabilisation du sol, donc cela entraîne du ruissellement lorsqu'il y a des précipitations. Et ces dernières vont devenir plus intenses une partie de l'année. Donc évidemment, il y a un effort important. Mais cet effort, il est à la fois partagés avec des collectivités dans l'aménagement du territoire et puis des habitants dans leur capacité à construire, peut-être des maisons plus petites. De l'habitat collectif aussi.

C'est un tableau très pessimiste que dresse le GIEC Pays de la Loire pour les prochaines décennies. Est ce qu'il y a encore de l'espoir Antoine Charlot ?

Oui, c'est tout le sens de notre rapport et ce sera tout le sens du deuxième rapport qu'on publiera à l'automne. C'est de montrer que des voies sont encore possibles. Alors, évidemment, il ne faut pas tarder. Mais on peut agir sur sa mobilité, on peut agir sur l'isolation de son bâtiment, on peut agir sur ses modes de consommation, y compris la consommation alimentaire. Il n'y a pas une recette unique, c'est une multitude d'actions qui doivent être menées en recréant du lien social, de la capacité à refaire des choses simples, à retravailler en proximité. Avec les acteurs des circuits courts. Lorsqu'on parle de l'alimentation, c'est quelque chose qui est plutôt positif.