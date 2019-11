Réchauffement climatique : "Il faut en finir avec le déni"

Pays Basque, France

Françoise Goulard, expert en recherches et prospectives à l'Agence de l'Eau Adour Garonne à Toulouse et elle a également participé au rapport sur le réchauffement climatique "Acclima Terra" de la Région Nouvelle Aquitain.. Un rapport qui souligne la nécessité de "la fin du déni" de nous tous pour enrayer le réchauffement de la planète.

La montée des eaux est actuellement de 3mm/an

Selon "Acclima Terra", la Nouvelle Aquitaine s'est réchauffée de +1,4 ° en 50 ans à peine. Si les émissions de gaz à effets de serre continuent d'augmenter à ce rythme là, note le Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique, les phénomènes d'inondation et de sécheresse vont s'intensifier. La côte , Bayonne et l'Adour font parties des zones qualifiées de "vulnérables" qui pourraient être touchées par la montée des eaux et des cours d'eau. " Mais le phénomène est complexe "comme le souligne Véronique Mabrut, de l'Agence d l'eau Adour Garonne, directrice de la délégation des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes. "En même temps que les épisodes météos violents comme les tempêtes ou les précipitations vont s'intensifier, les périodes de sécheresse aussi. Les débits des cours d'eau vont baisser de 10 à 40% d'ici 2050. le phénomène est déjà visible en Soule, la rivière Le Saison a perdu 30% de son débit".

" Les risques d'inondation et de submersion vont augmenter" Copier

"Pour la première fois on recule, la montée du niveau de l'eau est évidente, on laisse l'océan reprendre ses droits là où c'est possible". © Radio France - Nathalie Bagdassarian

On va laisser l'océan reprendre ses droits à Erretegia

Le maire de Bidart, Emmanuel Alzuri, Président du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) et à la Communauté d'agglomération Pays Basque en charge du Littoral, trait de côte, Gemapi et milieux naturels observe qu'en 11 ans de mandat il a déjà vu des changements.

Les alertes inondations et vagues submersion sont de plus en plus fréquentes Copier

Regard d'expert : Françoise Goulard, expert en recherches et prospectives à l'Agence de l'Eau Adour Garonne à Toulouse et elle a également participé au rapport sur le réchauffement climatique "Acclima Terra" de la Région Nouvelle Aquitain. Elle est l'invitée de France Bleu Pays Basque.

"Le réchauffement climatique est vraiment une réalité dans le Sud Ouest" Copier