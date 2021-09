Réchauffement climatique : "il y a un impact sur les populations de bouquetins dans le massif de Belledonne"

On estime à environ 9.000 le nombre de bouquetins dans les Alpes françaises (50.000 en Europe). L'espèce a été réintroduite dans le massif de Belledonne en 1983 et est suivie depuis, de manière très fine, par les chercheurs de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Une centaine d'individus ont été équipés de colliers GPS pour suivre leurs déplacements et leur rythme d'activité. Et le réchauffement climatique a clairement un impact sur leur comportement.

"Le bouquetin supporte très mal le stress thermique", explique Carole Toïgo spécialiste de l'écologie évolutive des ongulés de montagne à l'OFB. "Il a été montré qu'au-delà de températures de 15 degrés, en moyenne journalière, le comportement est complètement changé, c'est quelque chose qui est déjà très tangible avec l'augmentation des températures qu'on a déjà observée".

Les bouquetins mangent moins longtemps et ils ont des déplacements plus grands pour pouvoir échapper à cette chaleur

"Quand il fait très chaud l'été, les animaux vont chercher de la fraîcheur sur les hautes altitudes, où il n'y a rien à manger, ou dans les versants à l'ombre où la végétation est moins bonne, et du coup leur recherche alimentaire passe par de grands déplacements, ils doivent redescendre la nuit beaucoup plus bas, ça leur occasionne de gros dénivelés, donc de fortes déperditions énergétiques".

"En terme d'alimentation, les sécheresses font que la quantité et la qualité de la végétation, au cours de l'été, sont beaucoup plus faibles, et ça a un impact négatif sur tout, sur la survie des mâles et des femelles, sur le succès de reproduction l'année d'après, et sur la croissance des cornes des mâles, qui est un indicateur de leur bonne condition physique".

La chercheuse note toutefois que "les printemps plus chauds permettent de raccourcir l'hiver et d'avoir une biomasse, une quantité de végétation disponible en début de saison, supérieure", ce qui a "un effet favorable sur le bouquetin, notamment sur le succès de reproduction des femelles, qui arrivent en fin de gestation en mai, après avoir puisé durant l'hiver sur leurs réserves accumulées l'été d'avant".