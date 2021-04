Réchauffement climatique : l'Ifremer évalue l'impact sur la conchyliculture

Une étude européenne sur les conséquences du changement climatique montre que les épisodes de dinophysis risquent de se développer sur nos côtes. L'étude a été menée notamment par l'Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) et l'Université de Nantes. Le dinophysis est une microalgue naturelle et toxique qui se développe en général fin mai, début juin et qui impacte les exploitations ostréicoles et conchylicoles.

De moins en moins prévisible

Philipp Hess a participé à cette étude. Selon ce chercheur de l'Ifremer à Nantes : "Avec le réchauffement climatique, la présence du Dinophysis sera de moins en moins prévisible. Elle pourra être plus précoce certaines années ou durer plus longtemps certaines années". Pour le spécialiste des phycotoxines à l'Ifremer de Nantes, on pourrait également voir se développer de nouvelles algues qui pourraient tuer carrément la ressources à savoir les coquillages.