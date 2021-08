Réchauffement climatique : "La Bretagne pourrait bénéficier d'un climat un peu privilégié"

Le nouveau rapport des experts climat de l'ONU dévoilé ce lundi 9 août est inquiétant. Il montre que le climat change plus vite qu'on le craignait et que c'est la faute de l'humanité.

Plus chaud et moins de pluie l'été

En Bretagne, on peut aussi s'attendre à une hausse moyenne des températures de l'ordre de 1,5° C avec une augmentation des vagues de chaleur et "une diminution des extrêmes froid". La région devrait néanmoins être plus respirable que la plupart des autres régions françaises. "La Bretagne va continuer de bénéficier d'un climat un peu privilégié puisqu'elle est entourée d'eau. Cela lui confère un climat un peu plus tempéré", explique Pierre Nabat, chercheur en modélisation du climat à Météo France.

La Bretagne sera, entre guillemets, toujours plus fraîche que des régions plus centrales ou plus au sud. Malgré tout, elle ne sera pas à l'abri de vagues de chaleur importantes.

Plus de pluie l'hiver

Autre fait marquant, les climatologues estiment qu'il pleuvra moins l'été en Bretagne. "On s'attend à une diminution des précipitations en été dès le milieu du 21ème siècle", précise Pierre Nadat, "diminution qui pourrait s'intensifier d'ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter". En revanche, en hiver les conditions pourraient être plus chaotiques qu'aujourd'hui. "L'hiver, on peut s'attendre à la fin du siècle à une petite augmentation des précipitations avec un risque accru d'inondations".